La Joaqui, Luck Ra y Tiago PZK: qué hay detrás del escándalo que volvió a ponerlos en el centro de la escena

Incluso había contado que durante un viaje junto a Luck Ra llegó a interpretar determinadas señales como una posible propuesta de matrimonio. Por eso, la noticia de la separación generó un fuerte impacto entre sus seguidores.

En paralelo, las redes comenzaron a buscar explicaciones y apareció una primera teoría que involucraba a Tuli Acosta.

El nombre de Tuli Acosta y una versión que nunca se confirmó

La amistad entre Tuli Acosta y Luck Ra fue suficiente para que rápidamente surgieran especulaciones sobre una supuesta tercera en discordia.

La versión comenzó a circular con fuerza en redes y llegó también a los medios de espectáculos. Sin embargo, Tuli negó haber tenido un romance con el cantante y la propia La Joaqui salió a defenderla públicamente.

La situación, lejos de quedar en una simple versión de redes, terminó teniendo consecuencias para Tuli, quien posteriormente manifestó su intención de accionar legalmente frente al escarnio que, según sostuvo, había sufrido.

Pero cuando parecía que aquella teoría comenzaba a perder fuerza, apareció un nuevo dato que volvió a cambiar el escenario.

La frase de La Joaqui que volvió a abrir la herida

Todo comenzó con una declaración de La Joaqui durante una participación en LUZU TV.

La cantante habló sobre sus experiencias amorosas y aseguró que, hasta ese momento, nunca había estado en una relación en la que no la engañaran.

La frase rápidamente fue relacionada con su historia junto a Luck Ra.

Aunque La Joaqui no lo mencionó directamente, la repercusión fue inmediata. Y Luck Ra decidió responder.

El cantante negó haberle sido infiel a La Joaqui durante la relación. Pero su respuesta tuvo una segunda parte que terminó generando todavía más preguntas.

Luck Ra contó que su expareja actualmente estaría saliendo con alguien a quien definió como “un ex gran amigo mío”. No hizo falta demasiado tiempo para que las redes intentaran descubrir de quién estaba hablando.

El nombre que comenzó a repetirse fue el de Tiago PZK.

¿Por qué Tiago PZK quedó en el centro?

La posibilidad no surgió únicamente por la declaración de Luck Ra.

La Joaqui y Tiago PZK se conocen desde hace años y ambos habían compartido distintos momentos antes de que la cantante comenzara su relación con Luck Ra.

De hecho, existe una fotografía en la que aparecen los tres juntos durante su paso por La Voz Argentina, una imagen que volvió a circular con fuerza después de las últimas declaraciones.

La foto fue recuperada en redes por Pepe Ochoa, quien acompañó la publicación con una frase que rápidamente llamó la atención: “Qué mal envejeció esta foto”.

A partir de allí, los usuarios comenzaron a revisar publicaciones antiguas, videos y registros compartidos por los artistas en busca de nuevas pistas.

Las redes hicieron su propia investigación

Como suele ocurrir cada vez que una historia de este tipo explota, las redes comenzaron a reconstruir el vínculo entre La Joaqui y Tiago PZK.

Usuarios encontraron antiguas publicaciones y supuestas coincidencias entre ambos. También comenzó a circular un video en el que los artistas habrían estado juntos grabando contenido y que posteriormente habría sido eliminado.

Pero hay una diferencia importante entre las especulaciones de internet y aquello que efectivamente está confirmado.

Esas imágenes, publicaciones y coincidencias no permiten establecer cuándo comenzó una relación entre La Joaqui y Tiago ni demuestran que haya existido una infidelidad durante el noviazgo con Luck Ra.

La Joaqui superó a Luck Ra y ahora...

¿está saliendo con Tiago PZK?

(video q tiago borró de tiktok) pic.twitter.com/vrWNmOAgbf — NO ME CALLO NADA (@fercho0k) September 5, 2026

Lo que sí hicieron fue volver imposible ignorar un vínculo que, hasta ese momento, no ocupaba el centro de la conversación.

En medio de la repercusión, apareció además una imagen de La Joaqui y Tiago PZK juntos durante una salida al Ecoparque de Buenos Aires.

La cantante estaba acompañada por sus dos hijas y la presencia de Tiago volvió a alimentar las especulaciones sobre un posible romance.

Esta vez, sin embargo, la historia no quedó solamente en manos de las redes.

La Joaqui decidió hablar.

La Joaqui contó su versión y habló de su historia con Tiago A través de un extenso descargo publicado en sus redes sociales, La Joaqui respondió a los dichos de Luck Ra y cuestionó que su vida privada quedara expuesta públicamente.

La cantante confirmó que existe un vínculo con una persona, aunque no dio nombres, y remarcó que la historia entre ellos comenzó mucho antes de su relación con Luck Ra.

“Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Sabés que existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos”, expresó.

Con esa frase, La Joaqui dejó en claro que no considera que Tiago pueda ser presentado simplemente como un “ex gran amigo” de Luck Ra, ya que, según su versión, existe entre ellos una historia previa.

La cantante también cuestionó la forma en que su expareja decidió contar la situación.

“Es elegir cuidadosamente qué parte de la verdad contar para sugerir una traición”, sostuvo.

Y fue todavía más lejos: aseguró que durante la separación decidió guardar información que podría haber perjudicado públicamente a Luck Ra, pero que prefirió mantener silencio por respeto a la relación que habían tenido.

La nueva polémica dejó varias certezas, pero también una pregunta que todavía no tiene respuesta.

La Joaqui y Luck Ra terminaron su relación. La separación fue comunicada originalmente en buenos términos y sin una infidelidad como motivo confirmado.

Tuli Acosta quedó involucrada en rumores que nunca fueron comprobados y que tanto ella como La Joaqui negaron.

Más tarde, Luck Ra negó haber engañado a La Joaqui y reveló que ella estaría vinculada sentimentalmente con un antiguo amigo suyo.

Y finalmente, La Joaqui reconoció públicamente su vínculo con un ex amigo del cordobés y explicó que ambos se conocen desde antes de su relación con Luck Ra.

Por ahora, parte de la historia continúa siendo una incógnita.

Pero una cosa quedó clara: lo que parecía una separación cerrada volvió a convertirse en uno de los grandes escándalos del mundo del espectáculo.