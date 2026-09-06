"Te gustan...": Tiago PZK volvió a encender la polémica con La Joaqui y Luck Ra

Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente que exista una relación. Sin embargo, la aparición conjunta y las posteriores publicaciones en redes sociales fueron suficientes para que las versiones comenzaran a tomar fuerza.

La reacción de Luck Ra

En medio de los rumores también apareció Luck Ra, expareja de La Joaqui. El cordobés publicó un video en TikTok en el que utilizó como música de fondo “Fue culpa tuya”, una canción que grabó precisamente junto a Tiago PZK.

La elección del tema fue interpretada por muchos usuarios como una posible respuesta al contexto que comenzaba a instalarse alrededor de su expareja. La letra, vinculada a una decepción amorosa, rápidamente generó comentarios y mensajes de apoyo hacia el cantante.

El TikTok con una canción de Tiago PZK que subió Luck Ra después de sus declaraciones https://t.co/AMaoO3ue4U pic.twitter.com/89V8aJE5Mb — emi (@eeemiliano) September 6, 2026

Ahora, el nuevo video de Tiago vuelve a sumar combustible a las especulaciones. Aunque la frase forma parte de una canción cuyo lanzamiento todavía no se conoció de manera oficial y no existe una confirmación sobre a quién estaría dirigida, las redes sociales ya comenzaron a buscarle un destinatario.

Así, entre publicaciones, canciones y versiones, la historia sumó un nuevo capítulo y volvió a colocar a La Joaqui, Luck Ra y Tiago PZK en el centro de la escena.