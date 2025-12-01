Aseguran que Wanda Nara bajó a La Joaqui de una importante celebración: qué pasó
La conductora de MasterChef y la cantante volvieron a quedar en el centro de la polémica por un supuesto nuevo cruce.
Desde hace algunas semanas atrás, los rumores de una mala relación entre Wanda Nara y La Joaqui estallaron. De hecho, se llegó a decir que tuvieron que editar una grabación de MasterChef Celebrity por el fuerte cruce que habían tenido tras la renuncia de Valentina Cervantes.
Si bien ambas salieron a negarlo y a decir que no había ningún tipo de problemas. Este lunes, Ángel de Brito contó que la conductora y la cantante habrían protagonizado una nueva polémica.
"Wanda bajó a La Joaqui de la tapa de los personajes del año de Gente", informó el conductor de LAM a través de sus historias de Instagram, haciendo referencia al prestigioso evento que se realizará el próximo 2 de diciembre en el Faena Art Center.
En medio de tanta repercusión, el periodista compartió en Ángel responde (Bondi Live) la palabra de Wanda Nara, quien negó haber pedido que La Joaqui no estuviese presente en la gala.
"Yo no pedí eso. Hablé con la revista Gente porque no fue así, nadie de mi entorno ni yo pedimos eso", sentenció la mediática, aunque no todos confiaron en su palabra.
Acto seguido, de Brito reveló que se comunicó con en el medio organizador de la fiesta y le contaron que la participante del reality culinario no había sido invitada este año a la famosa tapa que reúne a varios famosos.
Horas más tarde, La Joaqui habló con Intrusos sobre este tema y no negó nada, lo que llamó mucho la atención. "Tengo un mal día... Por favor, yo siempre soy re buena con ustedes, cuídenme. No tengo un buen día, por favor... me tengo que ir. No quiero meterme en quilombos, hablamos otro día", dijo.
Cuando el cronista le preguntó por qué Wanda no fue a la juntada que organizó en su casa junto a los integrantes de MasterChef, expresó: "Ella siempre está invitada, todos están invitados".
