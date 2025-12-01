Aseguran que Wanda Nara bajó a La Joaqui de una importante celebración: qué pasó

Acto seguido, de Brito reveló que se comunicó con en el medio organizador de la fiesta y le contaron que la participante del reality culinario no había sido invitada este año a la famosa tapa que reúne a varios famosos.

Horas más tarde, La Joaqui habló con Intrusos sobre este tema y no negó nada, lo que llamó mucho la atención. "Tengo un mal día... Por favor, yo siempre soy re buena con ustedes, cuídenme. No tengo un buen día, por favor... me tengo que ir. No quiero meterme en quilombos, hablamos otro día", dijo.

Cuando el cronista le preguntó por qué Wanda no fue a la juntada que organizó en su casa junto a los integrantes de MasterChef, expresó: "Ella siempre está invitada, todos están invitados".