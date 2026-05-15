Georgina Barbarossa reaccionó con furia por el video de la autopsia de Diego que vio Gianinna Maradona

Luego, Kablan profundizó sobre el contexto en el que se exhibieron las imágenes. "Ayer declaró un médico que trató muchos años a Maradona, Mario Schiter, un gran profesional que además lo quería. Pero al término de esa declaración testimonial pidió declarar por sexta vez Leopoldo Luque y Carlos Díaz, dos de los acusados", explicó.

El periodista también detalló cómo se desarrolló la secuencia dentro del tribunal: "Cuando empieza la ampliación de la declaración de Leopoldo Luque, habla de la autopsia y la ponen, sin reparar que esté Gianinna. No le importó que en la sala estaba una de las hijas de Diego Maradona. Un video de una autopsia es una cosa espantosa".

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Muy conmovida por la situación, Georgina reaccionó inmediatamente: "No lo puedo creer, ¿cómo le muestran la autopsia de tu papá o de la persona que vos amás, porque cometieron un asesinato?".

Kablan aclaró que ese tipo de material puede mostrarse dentro de un proceso judicial, aunque remarcó que, según su criterio, debería haberse advertido previamente. "Se puede mostrar la autopsia, pero por una cuestión de humanidad se advierte. No se hace de una. Y no se lo dijeron", sostuvo.

Lejos de calmarse, Georgina volvió a cuestionar la manera en que se manejó la situación en la audiencia: "El hecho de ver la foto de Maradona con el estómago hinchadísimo es muchísimo. ¿Cómo no vas a avisar que vas a pasar la autopsia de tu padre, tu familiar amado? No lo puedo creer".