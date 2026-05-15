Georgina Barbarossa reaccionó con furia por el video de la autopsia de Diego que vio Gianinna Maradona
Georgina Barbarossa se mostró profundamente molesta al opinar sobre uno de los momentos más sensibles del juicio por la muerte de Diego Maradona.
En medio de una nueva audiencia por el juicio de la muerte de Diego Maradona, la conductora Georgina Barbarossa manifestó su enojo al conocerse cómo fue el momento en que Gianinna Maradona vio imágenes de la autopsia de su padre dentro de la sala.
La situación fue detallada por Paulo Kablan en A la Barbarossa, donde explicó que el material audiovisual se reprodujo sin previo aviso mientras Gianinna se encontraba presente, lo que terminó provocándole una fuerte descompensación.
Durante la jornada judicial declaró Mario Schiter, el médico que acompañó a Diego Maradona durante parte de su rehabilitación en Cuba. Más tarde, el neurocirujano Leopoldo Luque pidió ampliar nuevamente su declaración indagatoria, algo que ya hizo en seis oportunidades. Finalmente, la audiencia fue suspendida y quedó pendiente la declaración del psicólogo Carlos Díaz.
Al escuchar el relato de lo ocurrido, Georgina no ocultó su indignación y apuntó directamente contra la jueza Julieta Makintach. "Es un escándalo. Cuando les cuento que es una tortura, es una tortura, pobrecita. Y por culpa de esta jueza", expresó al aire.
Luego, Kablan profundizó sobre el contexto en el que se exhibieron las imágenes. "Ayer declaró un médico que trató muchos años a Maradona, Mario Schiter, un gran profesional que además lo quería. Pero al término de esa declaración testimonial pidió declarar por sexta vez Leopoldo Luque y Carlos Díaz, dos de los acusados", explicó.
El periodista también detalló cómo se desarrolló la secuencia dentro del tribunal: "Cuando empieza la ampliación de la declaración de Leopoldo Luque, habla de la autopsia y la ponen, sin reparar que esté Gianinna. No le importó que en la sala estaba una de las hijas de Diego Maradona. Un video de una autopsia es una cosa espantosa".
Muy conmovida por la situación, Georgina reaccionó inmediatamente: "No lo puedo creer, ¿cómo le muestran la autopsia de tu papá o de la persona que vos amás, porque cometieron un asesinato?".
Kablan aclaró que ese tipo de material puede mostrarse dentro de un proceso judicial, aunque remarcó que, según su criterio, debería haberse advertido previamente. "Se puede mostrar la autopsia, pero por una cuestión de humanidad se advierte. No se hace de una. Y no se lo dijeron", sostuvo.
Lejos de calmarse, Georgina volvió a cuestionar la manera en que se manejó la situación en la audiencia: "El hecho de ver la foto de Maradona con el estómago hinchadísimo es muchísimo. ¿Cómo no vas a avisar que vas a pasar la autopsia de tu padre, tu familiar amado? No lo puedo creer".
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