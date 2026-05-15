La sincera confesión de Mica Viciconte sobre Indiana, Sienna y Allegra Cubero: "No son mis hijas y..."
Mica Viciconte, en una entrevista con Diego Leuco, se sinceró sobre su relación con las hijas de Fabián Cubero, dejando una impactante reflexión.
A casi una década de relación, Fabián Cubero y Mica Viciconte lograron construir una familia ensamblada junto a Luca y las tres hijas que el exfutbolista tuvo con Nicole Neumann. Aunque hoy muestran una dinámica consolidada, la convivencia atravesó momentos complejos y la propia panelista reconoció que el proceso de adaptación no fue fácil.
La relación entre Mica y Nicole estuvo marcada por varios conflictos mediáticos a lo largo de los años, incluso recientemente luego del cumpleaños de 15 de Allegra. En ese contexto, Viciconte habló con sinceridad sobre cómo fue integrarse a una familia ya conformada y convivir con Indiana, Allegra y Sienna.
La reflexión de Mica Viciconte sobre su familia ensamblada
"Yo convivo con tres nenas que no son mis hijas, que es un tema que yo aprendí, porque yo elegí a una personas que tenía como un combo, fue difícil como acomodarse, y aprender de eso. El tiempo todo lo va a acomodando, también muchas charlas previas; 'che, a mí esto no, esto sí, esto si me gustaría que se cambie'", expresó.
Las declaraciones surgieron durante una entrevista con Diego Leuco en Resu en vivo, donde además reflexionó sobre su personalidad frontal y los conflictos que eso le trajo tanto en lo laboral como en lo personal.
Consultada acerca de si decir siempre lo que piensa le generó más problemas que beneficios, Mica respondió sin vueltas: "Sí, todos. Todos quilombos, depende de qué quilombo. Si hay un quilombo más afectivo, puede que me perjudique por un tema de que lo llevo a mi casa, a ese conflicto. Ahora, si es un quilombo laboral, no me molesta, me resbala".
Sobre el cierre de la charla, la pareja de Cubero aseguró que con el paso de los años cambió mucho su manera de reaccionar ante ciertas situaciones y reconoció que aprendió a manejarse distinto dentro del medio.
"Antes era más polvorita, quizás ni pensaba. Me importaba un carajo quién seas, me daba igual. Te perjudica en un montón de cosas, lo que perdés en un trabajo te genera otro trabajo. Pero bueno, es también cómo vos te queres posicionar en el medio, yo pasé por todas las etapas. Aprendí que en ciertas cosas no me volvería a meter", concluyó.
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