La sincera confesión de Mica Viciconte sobre Indiana, Sienna y Allegra Cubero: "No son mis hijas y..."

Embed - La fuerte confesión de Mica Viciconte sobre Indiana, Allegra y Sienna Cubero: “No son mis hijas y…”

Sobre el cierre de la charla, la pareja de Cubero aseguró que con el paso de los años cambió mucho su manera de reaccionar ante ciertas situaciones y reconoció que aprendió a manejarse distinto dentro del medio.

"Antes era más polvorita, quizás ni pensaba. Me importaba un carajo quién seas, me daba igual. Te perjudica en un montón de cosas, lo que perdés en un trabajo te genera otro trabajo. Pero bueno, es también cómo vos te queres posicionar en el medio, yo pasé por todas las etapas. Aprendí que en ciertas cosas no me volvería a meter", concluyó.