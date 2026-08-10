Así anunciaba Cande Molfese su embarazo en Perros de la Calle: la reacción de Andy Kusnetzoff
La actriz y panelista en Urbana Play se encargó de contar la feliz noticia al aire y el conductor del ciclo radial no puedo ocultar su asombro y alegría.
En lo que fue una emisión en vivo atravesada por las risas y el desconcierto general, Cande Molfese eligió el estudio de Perros de la Calle (Urbana Play) para dar una de las noticias más importantes de su vida: espera su primer hijo junto a su pareja, el productor teatral Joaquín Laviaguerre.
Así anunciaba Cande Molfese su embarazo en Perros de la Calle: la reacción de Andy Kusnetzoff
El anuncio se dio de una forma tan espontánea como insólita. Fiel a su estilo, la integrante del ciclo jugó con el misterio durante los minutos previos antes de dar paso a la confirmación. "A ver si tenemos la foto que a mí realmente me cambió la vida...", lanzó la actriz, dirigiéndose a la producción del programa.
En la pantalla del estudio apareció la imagen de la actriz recostada en una camilla mientras le realizaban una ecografía. Al aire, la reacción del equipo pasó del desconcierto absoluto a las carcajadas. El primero en asimilar lo que estaba viendo fue el conductor, Andy Kusnetzoff, quien exclamó sorprendido: "¡No! ¿Qué? Está clarísimo, Candelaria. Tremendo. Me lo quería decir antes y le dije que no... ¡está loca, me lo vendió como contenido!".
Entre bromas, murmullos de incredulidad y chistes como "¿te vas a sacar la vesícula?" o "nos estás jodiendo", la conmoción se apoderó de la mesa. Ante las risas del equipo, la ex Violetta cerró la revelación con una frase llena de afecto hacia sus colegas: "Si no se lo decía a ustedes, ¿a quién se lo iba a decir?".
Tras el impacto inicial, Andy Kusnetzoff se levantó para abrazarla y oficializó la buena nueva para la audiencia: "Atención portales, está esperando su primer hijo Candelaria".
La primicia generó una ola de repercusiones en redes sociales. Bajo el lema "Traigan más sillas porque se agranda la familia", la cuenta oficial del programa celebró el momento, mientras que la propia Molfese ratificó la noticia en su cuenta personal de Instagram con el mensaje "Ahora somos 5", incluyendo en la cuenta familiar a su pareja y a sus dos perritos, Almendra y Romeo.
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