Así anunciaba Cande Molfese su embarazo en Perros de la Calle: la reacción de Andy Kusnetzoff

En la pantalla del estudio apareció la imagen de la actriz recostada en una camilla mientras le realizaban una ecografía. Al aire, la reacción del equipo pasó del desconcierto absoluto a las carcajadas. El primero en asimilar lo que estaba viendo fue el conductor, Andy Kusnetzoff, quien exclamó sorprendido: "¡No! ¿Qué? Está clarísimo, Candelaria. Tremendo. Me lo quería decir antes y le dije que no... ¡está loca, me lo vendió como contenido!".