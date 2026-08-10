Cande Molfese anunció que está embarazada y sorprendió a todos: "Ahora somos 5"
La actriz confirmó que espera su primer hijo con Joaquín y dio la noticia en vivo con una ecografía que dejó sin palabras a Andy Kusnetzoff
Cande Molfese atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida: la actriz e influencer confirmó que está embarazada de su primer hijo junto a Joaquín, su pareja desde hace más de un año y medio. La noticia fue anunciada de una manera muy especial, tanto en sus redes sociales como durante una emisión en vivo de Perros de la Calle, el programa de Urbana Play conducido por Andy Kusnetzoff.
La artista compartió una serie de fotografías en Instagram en las que aparece abrazada a su pareja mientras sostiene un test de embarazo positivo. Junto a las imágenes escribió una frase que rápidamente emocionó a sus seguidores: “Ahora somos 5”. El número elegido tiene un significado particular. La pareja comparte su vida con sus dos perros, Almendra y Romeo, a quienes la actriz considera parte de su familia.
La sorpresa de Cande Molfese en vivo: una ecografía confirmó el embarazo
El anuncio también tomó por sorpresa a sus compañeros de radio. Durante la emisión, Molfese comenzó a hablar sobre una reflexión personal que había tenido a partir de una imagen que encontró en redes sociales. “En relación a eso, hace un par de semanas me crucé con una foto donde realmente me sentí reflejada y dije ‘¿cuántas veces me preocupé por cosas más insignificantes de la vida?’”, explicó.
Sus palabras despertaron inmediatamente la curiosidad de Andy Kusnetzoff, que intentó descubrir de qué se trataba. Sin embargo, la actriz evitó revelar la sorpresa y continuó con el misterio.
“Esas fotos que te cruzás o esos reels que a veces uno se cruza y te dejan data, te dejan gestiones adentro. Quiero saber si a ustedes les despierta esto, les deja como esta sensación de, ‘Che, a partir de esto me llevo el mundo por delante, che, ahora sí empiezan los problemas, che no estoy tan segura que todo lo que yo me planteé, ahora viene por ahí un problema más grande, pero más lindo todavía de la vida’”, expresó.
Finalmente, Cande pidió a la producción que mostrara una imagen. Cuando apareció en pantalla la ecografía, todos comprendieron de qué se trataba. “¡Candelaria!”, exclamó Kusnetzoff, completamente sorprendido por la forma en que su compañera había decidido contar la noticia.
Entre risas y emoción, el conductor resumió la situación: “¿Cómo lo vas a decir así? ¡Lo vendió como contenido!”. Después de la sorpresa inicial, Andy confirmó oficialmente la noticia para todos los oyentes: “Atención portales, está esperando su primer hijo Candelaria. Y felicitamos también al señor Joaco”.
“Ahora somos 5”: el anuncio de Cande Molfese en redes
En paralelo al anuncio radial, Molfese publicó en Instagram las fotografías que confirmaron su embarazo. En una de ellas aparece junto a Joaquín, mientras ambos sostienen el test positivo y sonríen frente a la cámara. La frase elegida para acompañar las imágenes, “Ahora somos 5”, rápidamente generó una enorme cantidad de reacciones entre sus seguidores, colegas y amigos del ambiente artístico.
Entre los mensajes que recibió aparecieron expresiones como “¡No lo puedo creer!”, “Qué felicidad, por dios. Los amo”, “Bravooo”, “Felicitaciones por la hermosa noticia. Disfrutalo mucho”, “Me vuelvo loca. Qué hermosa noticia” y “Felicidades, Cande querida”.
También reaccionaron figuras como Ángela Leiva, Mica Vázquez, Benjamín Rojas, Cande Ruggeri y Vero Lozano, quienes celebraron la llegada del nuevo integrante de la familia. La pareja todavía no dio mayores detalles sobre el embarazo, pero la manera elegida para compartir la noticia dejó claro el lugar especial que ocupa este momento para ambos.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario