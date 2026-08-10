Cande Molfese anunció que está embarazada y sorprendió a todos: "Ahora somos 5"

Finalmente, Cande pidió a la producción que mostrara una imagen. Cuando apareció en pantalla la ecografía, todos comprendieron de qué se trataba. “¡Candelaria!”, exclamó Kusnetzoff, completamente sorprendido por la forma en que su compañera había decidido contar la noticia.

Entre risas y emoción, el conductor resumió la situación: “¿Cómo lo vas a decir así? ¡Lo vendió como contenido!”. Después de la sorpresa inicial, Andy confirmó oficialmente la noticia para todos los oyentes: “Atención portales, está esperando su primer hijo Candelaria. Y felicitamos también al señor Joaco”.

“Ahora somos 5”: el anuncio de Cande Molfese en redes

En paralelo al anuncio radial, Molfese publicó en Instagram las fotografías que confirmaron su embarazo. En una de ellas aparece junto a Joaquín, mientras ambos sostienen el test positivo y sonríen frente a la cámara. La frase elegida para acompañar las imágenes, “Ahora somos 5”, rápidamente generó una enorme cantidad de reacciones entre sus seguidores, colegas y amigos del ambiente artístico.

Entre los mensajes que recibió aparecieron expresiones como “¡No lo puedo creer!”, “Qué felicidad, por dios. Los amo”, “Bravooo”, “Felicitaciones por la hermosa noticia. Disfrutalo mucho”, “Me vuelvo loca. Qué hermosa noticia” y “Felicidades, Cande querida”.

También reaccionaron figuras como Ángela Leiva, Mica Vázquez, Benjamín Rojas, Cande Ruggeri y Vero Lozano, quienes celebraron la llegada del nuevo integrante de la familia. La pareja todavía no dio mayores detalles sobre el embarazo, pero la manera elegida para compartir la noticia dejó claro el lugar especial que ocupa este momento para ambos.