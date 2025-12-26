Así avanzan las obras: Thelma Fardin y Nico Riera mostraron las bases de su casa soñada frente al mar
A través de sus redes sociales, los actores fueron compartiendo con sus fans todo el recorrido para construir su hogar en la costa del país.
La relación entre Thelma Fardin y Nico Riera sigue afianzándose y ahora suma un proyecto que los une aún más: la construcción de una casa propia donde imaginan pasar los próximos veranos. Tras blanquear su romance en 2023, los actores decidieron avanzar con una decisión importante. Compraron un terreno en Chapadmalal y ya pusieron en marcha las obras de la vivienda que planean habitar frente al mar.
Desde sus perfiles en redes sociales, Thelma viene mostrando distintos momentos del proceso. En una de las publicaciones más comentadas, enseñó el dibujo que realizó para la arquitecta, que luego sirvió como base para el plano definitivo. En ese marco, explicó: “Venimos construyendo una re linda entre nosotros, y ahora eso que construimos lo vamos a plasmar en una casa en el mar. Les vamos a mostrar todo el proceso”.
Pese al entusiasmo, la actriz también dejó en claro que no se trata de una tarea sencilla. Según contó, el desafío es grande tanto para ellos como para el equipo de profesionales, ya que el objetivo es terminar la obra en el plazo de un mes.
Para cerrar, en otro de los videos que compartieron, bajo la leyenda de "¡¡Pasó Papá Noel por chapa y nos dejó la platea de la casa!! Gracias por ponerse felices por nosotros y nuestros proyectos", se los pudo ver bailando un jingle navideño sobre los cimientos, una escena que reflejó la alegría por los avances alcanzados. Además, contaron que ya comenzaron a integrarse al barrio y que estuvieron “conociendo a nuestros vecinos con unos vinitos ricos”, celebrando esta nueva etapa.
