Netflix películas: es un film dramático ambientada en el viejo oeste y con una trama atrapante

El gran diferencial de esta producción es su enfoque en un pueblo dominado por mujeres fuertes y decididas, algo poco habitual en el western clásico. Esa perspectiva le da frescura a una historia que respeta los códigos del género, pero los reinterpreta con una mirada más actual.

Reparto de "Godless"

El elenco es uno de los puntos más destacados de la serie:

Jack O'Connell como Roy Goode

Jeff Daniels como Frank Griffin

Michelle Dockery como Alice Fletcher

Scoot McNairy como Bill McNue

Thomas Brodie-Sangster como Whitey Winn

Merritt Wever como Mary Agnes McNue

Las actuaciones fueron ampliamente elogiadas, especialmente la de Jeff Daniels, quien construye un villano imponente y complejo que sostiene buena parte de la tensión narrativa.

