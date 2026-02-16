Netflix: la serie española más elegida de los últimos 10 años, que tiene escenas subidas de tono

Reparto de Elite

A lo largo de sus temporadas, la serie contó con un amplio elenco. Entre los actores que formaron parte del proyecto se destacan:

Omar Ayuso como Omar Shanaa

Mina El Hammani como Nadia Shanaa

André Lamoglia

Valentina Zenere

Mirela Bali

Gleb Abrosimov

Fernando Líndez

Nadia Al Saidi

Ander Puig

Carmen Arrufat

Iván Mendes

Ane Rot

El recambio constante de personajes permitió que la trama se reinventara sin perder la esencia que la convirtió en un clásico moderno del catálogo.

Tráiler de Elite