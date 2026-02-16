Netflix: la serie española más elegida de los últimos 10 años, que tiene escenas subidas de tono
Pocas series lograron el impacto global de una serie española que combina misterio, drama adolescente y escenas subidas de tono
Desde su estreno, se convirtió en una de las ficciones más vistas y comentadas de la plataforma, manteniéndose vigente temporada tras temporada. Se trata de una producción que debutó en 2018 y que rápidamente escaló posiciones hasta transformarse en un fenómeno internacional. Con múltiples temporadas y un elenco que fue renovándose con el paso de los años, la serie logró consolidarse como uno de los mayores éxitos españoles dentro del streaming.
Su mezcla de suspenso, conflictos sociales, romances intensos y situaciones cargadas de tensión la posicionaron como una propuesta orientada a público adulto, recomendada para mayores de 18 años.
De qué trata Elite
La historia de Élite comienza cuando tres jóvenes de clase trabajadora ingresan a Las Encinas, uno de los colegios privados más exclusivos de España, tras el derrumbe de su escuela anterior.
El choque entre estudiantes de distintos orígenes sociales desencadena rivalidades, secretos y traiciones que pronto derivan en un crimen. A partir de allí, la serie construye un relato que alterna entre el presente y la investigación policial, revelando poco a poco qué ocurrió realmente.
Más allá del misterio central, la producción aborda temas como la desigualdad social, el poder, la ambición, la identidad y las relaciones afectivas, todo con una narrativa ágil y escenas de alto voltaje emocional que se convirtieron en una de sus marcas registradas.
Reparto de Elite
A lo largo de sus temporadas, la serie contó con un amplio elenco. Entre los actores que formaron parte del proyecto se destacan:
-
Omar Ayuso como Omar Shanaa
Mina El Hammani como Nadia Shanaa
André Lamoglia
Valentina Zenere
Mirela Bali
Gleb Abrosimov
Fernando Líndez
Nadia Al Saidi
Ander Puig
Carmen Arrufat
Iván Mendes
Ane Rot
El recambio constante de personajes permitió que la trama se reinventara sin perder la esencia que la convirtió en un clásico moderno del catálogo.
Tráiler de Elite
