Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: la sorpresiva decisión final de jurado
Con la torre de profiteroles como consigna, Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui sorprendieron a todos con su veredicto.
La torre de profiteroles, un clásico temido en los certámenes de cocina por su complejidad técnica, fue el eje central de una noche de sorpresas en MasterChef Celebrity, el reality culinario de Telefe, que en el marco de una nueva gala de eliminación, tuvo una definición tan emotiva como inesperada.
Pese a la dificultad de una receta que exige precisión en la masa, el relleno y el manejo del caramelo, los seis participantes en riesgo de eliminación demostraron un nivel inesperado que puso en aprietos al jurado a la hora de evaluar.
Tras la noche de Última Chance, en la que Andy Chango superó al Turco Husaín y se salvó de ir a la gala de eliminación; el exfutbolista quedó en peligro junto Chino Leunis, Evangelina Anderson, Emilia Attias, Ian Lucas y Marixa Balli.
En este marco, bajo la supervisión de los expertos, y con el asesoramiento constante de Damián Betular, los concursantes lograron completar sus piezas en 85 minutos.
Marixa Balli y Emilia Attias se alzaron como las figuras de la jornada; ambas terminaron al borde de las lágrimas tras recibir devoluciones casi perfectas, destacando el esfuerzo físico que implicó manipular el caramelo caliente para lograr la estructura exigida.
En un segundo escalón de mérito se ubicaron Evangelina Anderson y el "Chino" Leunis, quienes, aunque con detalles por pulir, lograron superar la prueba con éxito.
De este manera, la definición final de la gala de este lunes 16 de febrero de 2026 quedó en manos de dos pesos pesados de la competencia: Ian Lucas y el "Turco" Husaín, quienes aguardaron el veredicto para conocer quién abandonaría definitivamente las cocinas más famosas del país.
Y para sorpresa de ellos y del público, ambos fueron salvados debido a que el jurado decidió que este lunes nadie resulte eliminado.
