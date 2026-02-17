Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: la sorpresiva decisión final de jurado

En un segundo escalón de mérito se ubicaron Evangelina Anderson y el "Chino" Leunis, quienes, aunque con detalles por pulir, lograron superar la prueba con éxito.

De este manera, la definición final de la gala de este lunes 16 de febrero de 2026 quedó en manos de dos pesos pesados de la competencia: Ian Lucas y el "Turco" Husaín, quienes aguardaron el veredicto para conocer quién abandonaría definitivamente las cocinas más famosas del país.

Y para sorpresa de ellos y del público, ambos fueron salvados debido a que el jurado decidió que este lunes nadie resulte eliminado.