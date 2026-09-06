Así es la casa de Gastón Edul: pasión por el deporte, música y detalles que cuentan su historia
El periodista mostró cada parte de su hogar y sorprendió con una decoración atravesada por sus grandes intereses, recuerdos familiares y espacios para entrenar.
Gastón Edul abrió las puertas de su casa y permitió conocer un costado menos habitual de su vida. A través de un recorrido en video para el canal de YouTube de La Agusneta, el periodista deportivo mostró los distintos ambientes de la propiedad y reveló algunos de los objetos que eligió para darle identidad.
El hogar combina un estilo industrial y moderno con elementos vinculados a sus principales intereses. Entre fotografías históricas, discos, libros y espacios destinados al entrenamiento, cada ambiente refleja una parte de su personalidad y de las actividades que forman parte de su rutina.
Una decoración atravesada por el deporte
Uno de los detalles que más llamó la atención durante el room tour fue la presencia de imágenes relacionadas con grandes figuras del deporte. Entre las piezas que decoran las paredes aparece Muhammad Ali, a quien Edul señaló como su deportista favorito desde que era chico.
La elección, además, tiene un componente familiar. Según contó durante el recorrido, su abuelo fue quien trasladó en su auto al reconocido boxeador cuando visitó la Argentina. De esta manera, una de las piezas más destacadas de la vivienda también funciona como recuerdo de una historia familiar.
Pero el deporte no es el único eje de la decoración. En el comedor principal se destaca un cuadro en blanco y negro de Mick Jagger, una elección que marca la conexión del periodista con la música.
Vinilos, libros y un espacio para desconectar
El living también tiene un rincón especialmente dedicado a los discos de vinilo. Allí cuenta con un tocadiscos y parlantes, además de una colección que reúne nombres como Frank Sinatra, Led Zeppelin y Queen.
La música comparte protagonismo con los libros. Entre los ejemplares que forman parte de la vivienda aparecen obras de autores como Gabriel García Márquez y Mario Benedetti, sumando otro elemento cultural a una decoración que se aleja de lo meramente funcional.
El ambiente principal está equipado con un sillón modular en L color gris topo, acompañado por almohadones y una manta clara. La distribución apuesta por espacios cómodos y conectados, en línea con el concepto abierto que también se extiende hacia la cocina.
El patio y el entrenamiento
En el exterior, la parrilla con sistema de guillotina ocupa uno de los lugares centrales. El sector cuenta además con un deck, reposeras y abundante vegetación, creando un espacio pensado tanto para los encuentros como para los momentos de descanso.
En otro rincón aparece una bolsa de boxeo. El periodista la utiliza como parte de su preparación para la velada de Ibai Llanos, prevista para después del Mundial.
Así, la propiedad reúne en un mismo lugar distintas facetas de su vida cotidiana: el vínculo con el deporte, el interés por la música y la literatura, los recuerdos familiares y los espacios destinados al entrenamiento. Más que una vivienda de diseño, el recorrido permitió conocer una casa construida alrededor de las pasiones y hábitos de su dueño.
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