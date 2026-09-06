Así es la casa de Gastón Edul: pasión por el deporte, música y detalles que cuentan su historia

Vinilos, libros y un espacio para desconectar

El living también tiene un rincón especialmente dedicado a los discos de vinilo. Allí cuenta con un tocadiscos y parlantes, además de una colección que reúne nombres como Frank Sinatra, Led Zeppelin y Queen.

La música comparte protagonismo con los libros. Entre los ejemplares que forman parte de la vivienda aparecen obras de autores como Gabriel García Márquez y Mario Benedetti, sumando otro elemento cultural a una decoración que se aleja de lo meramente funcional.

El ambiente principal está equipado con un sillón modular en L color gris topo, acompañado por almohadones y una manta clara. La distribución apuesta por espacios cómodos y conectados, en línea con el concepto abierto que también se extiende hacia la cocina.

El patio y el entrenamiento

En el exterior, la parrilla con sistema de guillotina ocupa uno de los lugares centrales. El sector cuenta además con un deck, reposeras y abundante vegetación, creando un espacio pensado tanto para los encuentros como para los momentos de descanso.

En otro rincón aparece una bolsa de boxeo. El periodista la utiliza como parte de su preparación para la velada de Ibai Llanos, prevista para después del Mundial.

Así, la propiedad reúne en un mismo lugar distintas facetas de su vida cotidiana: el vínculo con el deporte, el interés por la música y la literatura, los recuerdos familiares y los espacios destinados al entrenamiento. Más que una vivienda de diseño, el recorrido permitió conocer una casa construida alrededor de las pasiones y hábitos de su dueño.