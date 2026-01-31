Así es la suntuosa casa de Wanda Nara: lujo, vistas privilegiadas y pileta XXL

A través de videos publicados en su cuenta de Instagram, Wanda fue mostrando el proceso de traslado y algunos rincones de la que define como su “casa soñada”. El cambio no es solo de dirección: la nueva vivienda simboliza el cierre definitivo de una etapa ligada al futbolista del Galatasaray y la apertura de un presente pensado, ante todo, para compartir con sus hijos.