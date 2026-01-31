Así es la suntuosa casa de Wanda Nara: lujo, vistas privilegiadas y pileta XXL
La mediática se mudó a su nueva mansión con espacios amplios, tonos neutros, mucha luz natural y una decoración minimalista.
Aires de renovación total para Wanda Nara. Mientras continúa con su disputa judicial con Mauro Icardi y mantiene en marcha sus proyectos comerciales junto a Telefe y sus propias marcas, la empresaria decidió dar un paso clave en lo personal: dejó atrás su histórica casa en el country Santa Bárbara y comenzó una nueva etapa con la mudanza a su flamante propiedad en Nordelta.
A través de videos publicados en su cuenta de Instagram, Wanda fue mostrando el proceso de traslado y algunos rincones de la que define como su “casa soñada”. El cambio no es solo de dirección: la nueva vivienda simboliza el cierre definitivo de una etapa ligada al futbolista del Galatasaray y la apertura de un presente pensado, ante todo, para compartir con sus hijos.
Así es la casa de Wanda Nara por dentro
La residencia fue diseñada para aprovechar al máximo el entorno natural. La arquitectura prioriza la integración con el paisaje, con amplios ventanales, espacios abiertos y una marcada conexión entre el interior y el exterior. En el sector al aire libre, una piscina de diseño moderno se funde con el jardín y ofrece una vista directa al lago, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas del hogar.
En cuanto al interior, la mudanza implicó un salto en términos de privacidad, confort y estilo. Entre los espacios que más llamaron la atención de sus seguidores se encuentra el vestidor, una verdadera joya de la casa: ocupa tres habitaciones completas y fue pensado para lograr orden, funcionalidad y luz natural. Tonos claros, mobiliario de líneas simples, estanterías suspendidas y grandes espejos se combinan con iluminación LED para generar una sensación de amplitud y elegancia.
Ese sector también funciona como un camarín personal, con un área dedicada al maquillaje y la belleza, equipada con un espejo iluminado, una mesa amplia y vistas abiertas a la vegetación de Nordelta. Como detalle final, Wanda mostró la instalación de un ascensor interno, un símbolo más del nivel de comodidades que eligió para esta nueva etapa.
Con esta mudanza, Wanda Nara no solo estrena casa, sino que reafirma su identidad ligada al orden, la estética cuidada y la búsqueda permanente de bienestar, cerrando un capítulo y apostando de lleno a un futuro renovado.
