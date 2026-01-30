Cambios en Telefe con MasterChef Celebrity: por qué este viernes no sale al aire y cómo queda la nueva grilla
Los seguidores deberán esperar hasta el domingo para la próxima gala, en una semana marcada por los cambios estratégicos de horario para enfrentar a la competencia.
Las cocinas de MasterChef Celebrity, el reality culinario furor de Telefe, entran en un breve impasse técnico. Tras la intensa gala de beneficios del jueves, las hornallas permanecerán apagadas durante este viernes, retomando la acción recién el domingo por la noche.
Esta decisión forma parte de una serie de movimientos que Wanda Nara y la producción de Telefe vienen implementando para optimizar el rendimiento del certamen en el prime time.
La ausencia del programa este viernes será cubierta por una nueva entrega de Por el Mundo, como viene siendo habitual; aunque no es la única novedad que deben agendar los fanáticos. Telefe busca blindar su audiencia frente al inminente estreno de la ficción "Hija del Fuego", lo que derivó en una modificación clave para el inicio de la próxima semana.
Cómo queda la programación de MasterChef Celebrity para los próximos días
- Viernes: Sin emisión (reemplazado por Por el Mundo).
- Sábado: Se mantienen las ediciones especiales que resumen lo mejor de la semana.
- Lunes 2 de febrero: El programa adelantará su inicio media hora, comenzando excepcionalmente a las 21:30.
Rumbo a la Gala de Eliminación
Con el delantal gris acechando a varios participantes tras el cierre de la jornada del jueves, la expectativa se traslada ahora al domingo. Será una noche determinante donde los famosos deberán demostrar que tienen el temple necesario para seguir en carrera, sabiendo que el margen de error es prácticamente nulo.
Es que el domingo será el turno de la gala de última chance, donde los "cocineros" deberán dejar todo para evitar la temida gala de eliminación.
Esta estrategia de adelantar el horario el lunes marca la importancia que el canal le otorga al reality en su batalla directa por el rating, intentando captar al público desde más temprano antes de que la competencia logre instalarse en la pantalla rival.
