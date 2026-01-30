Cambios en Telefe con MasterChef Celebrity: por qué este viernes no sale al aire y cómo queda la nueva grilla

Con el delantal gris acechando a varios participantes tras el cierre de la jornada del jueves, la expectativa se traslada ahora al domingo. Será una noche determinante donde los famosos deberán demostrar que tienen el temple necesario para seguir en carrera, sabiendo que el margen de error es prácticamente nulo.

Es que el domingo será el turno de la gala de última chance, donde los "cocineros" deberán dejar todo para evitar la temida gala de eliminación.

Esta estrategia de adelantar el horario el lunes marca la importancia que el canal le otorga al reality en su batalla directa por el rating, intentando captar al público desde más temprano antes de que la competencia logre instalarse en la pantalla rival.