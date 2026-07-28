Así es la vida de Elba Rodríguez, a 12 años de consagrarse en MasterChef: "Mis padres me hacen..."

De la enfermería a la televisión

Antes de hacerse conocida, Elba tenía otro proyecto de vida. Estudió la Licenciatura en Enfermería en la Universidad de Lanús, realizó pasantías para desempeñarse como docente auxiliar y, al mismo tiempo, trabajaba en el municipio de Avellaneda.

La gastronomía era un hobby que disfrutaba puertas adentro. Preparar comidas para familiares y amigos era una forma de demostrar cariño, hasta que apareció la posibilidad de participar en el programa que terminaría cambiando su destino.

“Si puedo cocinar con amor para toda mi familia, ¿por qué no en un reality?”, pensó cuando vio la convocatoria de MasterChef.

No tardó en tomar la decisión. “Cuando vi que buscaban participantes dije: ‘Es mi oportunidad’”, recordó sobre el momento en que decidió anotarse al ciclo de Telefe.

Con apenas 24 años conquistó al jurado y al público con su sencillez y con platos que reflejaban su identidad. Entre ellos se destacó la recordada sopa de maní, una preparación inspirada en sus raíces bolivianas que terminó siendo uno de los grandes símbolos de aquella edición.

Un mensaje de agradecimiento y superación

Al recordar su paso por el programa, Elba también aprovechó para agradecer a quienes la acompañaron durante la competencia.

“Cada plato, consejo y desafío estaban estos grosos que guiaron mi camino ¡infinitas gracias!”, escribió.

Doce años después, la cocinera sigue ligada al mundo gastronómico y mantiene un contacto permanente con sus seguidores. En cada oportunidad insiste con una idea que resume su forma de enfrentar la vida: “Si uno quiere, todo se puede”.

En otra entrevista también explicó cómo eligió mirar las dificultades desde otro lugar: “Por las circunstancias que uno pasa, a veces uno tiende a ser negativo y yo soy todo lo contrario”.

Con el paso de los años, Elba Rodríguez logró construir una carrera que trascendió el reality. Más allá de la televisión, continúa siendo una referente por su historia de superación, el orgullo con el que reivindica sus orígenes y el reconocimiento permanente hacia su familia, a la que define como el motor de todo lo que consiguió. Allí resume ese sentimiento con una frase que la acompaña hasta hoy: “Mis padres me hicieron como soy”.