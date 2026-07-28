Revelaron que Suri, la hija de Tom Cruise, dejó de usar legalmente el apellido de su padre

Actualmente, la joven está enfocada en su formación artística. Después de interpretar a Morticia Addams en La familia Addams: Un nuevo musical, decidió continuar sus estudios de teatro musical en la escuela de arte dramático de la Universidad Carnegie Mellon.

En marzo también participó de la lectura dramatizada Cosmic Microwave Background, donde interpretó al personaje de Angel en una función especial realizada en el New Hazlett Theater de Pittsburgh.

Esta semana, además, formó parte de Midsummer!, una adaptación contemporánea de Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, junto a otros estudiantes del Trust Arts Education Center de Pittsburgh.

La distante relación con Tom Cruise

El cambio de apellido vuelve a poner sobre la mesa el vínculo que Suri mantiene con Tom Cruise. Tras la separación del actor y Katie Holmes en agosto de 2012, la joven quedó viviendo con su madre y, desde entonces, prácticamente no volvió a tener relación con su padre.

A lo largo de los años, distintos medios internacionales señalaron que el distanciamiento podría estar relacionado con la pertenencia de Cruise a la Cienciología, religión que profesa desde hace décadas.

Por su parte, Holmes habló en más de una oportunidad sobre la crianza de su hija y llegó a asegurar que "prácticamente crecieron juntas", reflejando el estrecho vínculo que construyeron desde el divorcio.