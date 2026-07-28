Revelaron que Suri, la hija de Tom Cruise, dejó de usar legalmente el apellido de su padre
Suri, de 20 años, había dado el primer paso en 2024 al anticipar que dejaría de usar el apellido de su padre tras graduarse del colegio.
A sus 20 años, Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, dio un paso que volvió a poner el foco sobre su historia familiar. Según informó el sitio especializado Page Six, la joven dejó de usar legalmente el apellido de su padre y adoptó Noelle, el segundo nombre de su madre.
La información surgió a partir de documentos públicos vinculados al registro de votantes en el estado de Pensilvania, donde Suri vive desde que comenzó sus estudios universitarios. De acuerdo con esos registros, en octubre de 2024, durante su primer año en la Universidad Carnegie Mellon, la joven se inscribió para votar en el condado de Allegheny con el nombre de Suri Noelle, lo que confirma que esa es actualmente su identidad legal.
Además, los tribunales de Pensilvania le explicaron a Page Six que todos los residentes deben anotarse para votar utilizando su nombre legal. Como el trámite de cambio de apellido no fue realizado en ese condado, todo indica que Suri ya había modificado oficialmente su identidad antes de mudarse al estado.
Previamente, había vivido junto a Katie Holmes en Nueva York, donde los pedidos de cambio de nombre permanecen sellados automáticamente o a solicitud del interesado.
El antecedente que anticipó la decisión
Si bien la noticia se conoció ahora, no es la primera vez que Suri marcaba distancia del apellido Cruise. En 2024, cuando terminó el colegio, llamó la atención al elegir que durante su ceremonia de graduación la identificaran sin el apellido de su padre, una decisión que tuvo repercusión en medios de todo el mundo.
Actualmente, la joven está enfocada en su formación artística. Después de interpretar a Morticia Addams en La familia Addams: Un nuevo musical, decidió continuar sus estudios de teatro musical en la escuela de arte dramático de la Universidad Carnegie Mellon.
En marzo también participó de la lectura dramatizada Cosmic Microwave Background, donde interpretó al personaje de Angel en una función especial realizada en el New Hazlett Theater de Pittsburgh.
Esta semana, además, formó parte de Midsummer!, una adaptación contemporánea de Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, junto a otros estudiantes del Trust Arts Education Center de Pittsburgh.
La distante relación con Tom Cruise
El cambio de apellido vuelve a poner sobre la mesa el vínculo que Suri mantiene con Tom Cruise. Tras la separación del actor y Katie Holmes en agosto de 2012, la joven quedó viviendo con su madre y, desde entonces, prácticamente no volvió a tener relación con su padre.
A lo largo de los años, distintos medios internacionales señalaron que el distanciamiento podría estar relacionado con la pertenencia de Cruise a la Cienciología, religión que profesa desde hace décadas.
Por su parte, Holmes habló en más de una oportunidad sobre la crianza de su hija y llegó a asegurar que "prácticamente crecieron juntas", reflejando el estrecho vínculo que construyeron desde el divorcio.
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