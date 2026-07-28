HBO Max: la producción de comedia que es furor y tiene cinco temporadas
Una producción multipremiada que combina humor, drama y grandes actuaciones a lo largo de cinco temporadas.
El catálogo de HBO Max cuenta con una gran variedad de series de comedia, pero hay una que logró destacarse tanto por la crítica como por el público. Con cinco temporadas disponibles, esta producción se convirtió en una de las más exitosas de la plataforma gracias a su historia, sus personajes y un elenco de primer nivel.
Se trata de una serie creada por Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky, que debutó en 2021 y rápidamente acumuló premios como los Emmy y los Globos de Oro, consolidándose como una de las mejores comedias de los últimos años.
De qué trata Hacks
La historia sigue a Deborah Vance, una reconocida comediante de Las Vegas que intenta mantenerse vigente mientras enfrenta los desafíos de una industria en constante cambio. Para renovar sus espectáculos, termina trabajando junto a Ava Daniels, una joven guionista que atraviesa un difícil momento profesional.
Aunque al principio la relación entre ambas está marcada por los choques generacionales y las diferencias de personalidad, con el paso de los episodios desarrollan un vínculo tan complejo como entrañable. La serie combina situaciones de humor con momentos emotivos que profundizan en la vida de sus protagonistas.
Con capítulos de entre 25 y 40 minutos, Hacks logra equilibrar la comedia con el drama y ofrece una mirada sobre el éxito, el paso del tiempo, la creatividad y los desafíos de reinventarse.
Reparto de Hacks
El elenco principal de Hacks está integrado por:
- Jean Smart como Deborah Vance.
- Hannah Einbinder como Ava Daniels.
- Carl Clemons-Hopkins como Marcus Vaughan.
- Paul W. Downs como Jimmy LuSaque Jr.
- Megan Stalter como Kayla Schaefer.
- Rose Abdoo como Josefina.
Tráiler de Hacks
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