Así fue el outfit elegido por Zaira Nara para acompañar a la Argentina
Zaira Nara sorprendió en este Mundial 2026 con un look que combinó comodidad y estilo, pero dos accesorios poco habituales se llevaron todas las miradas.
Mientras disfruta de la experiencia del Mundial 2026 en Estados Unidos, Zaira Nara volvió a captar la atención con una apuesta de moda que mezcló comodidad y sofisticación. La modelo se encuentra en Texas junto a Carolina “Pampita” Ardohain y Joaquín “Pollo” Álvarez, siguiendo de cerca el recorrido de la Selección Argentina.
A través de sus redes sociales, compartió una serie de imágenes tomadas en las inmediaciones del Dallas Stadium, donde posó con un outfit de inspiración deportiva. Eligió un conjunto compuesto por un pantalón jogger con franjas en los colores argentinos y un buzo ajustado al cuerpo, ambos dentro de la tendencia athleisure que combina prendas urbanas y deportivas.
Sin embargo, el detalle que más llamó la atención estuvo en el calzado. Lejos de optar por zapatillas, Zaira sumó unos zapatos de taco aguja y terminación en punta, una elección inesperada que contrastó con el resto del look y le aportó un toque elegante.
Además, complementó el estilismo con unas botas de gamuza color beige, de caña amplia, hebilla decorativa y taco fino, que reforzaron la impronta sofisticada de la propuesta.
Para completar el conjunto, incorporó unas gafas de sol ovaladas con marco en tono azul pastel. El accesorio terminó de darle personalidad al look y aportó un guiño moderno a una combinación que no pasó inadvertida.
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