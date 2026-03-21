ANSES: el bono de hasta $300.000 que se otorgará por varios meses

El monto de la Prestación por Desempleo se calcula en base al salario neto que el trabajador percibía antes de ser despedido, correspondiendo al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses.

Sin embargo, el beneficio tiene límites: no puede ser menor al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil ni superar el 100% del mismo. Para marzo de 2026, esto se traduce en un rango de $176.200 a $352.400, y el valor que recibe cada beneficiario dependerá de su salario previo.

Cuáles son los requisitos para cobrar la Prestación por Desempleo

Para poder empezar el trámite, los trabajadores desvinculados deberán pertenecer a alguno de estos grupos:

Trabajadores permanentes: tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.

tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato. Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.

haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo. Trabajadores de la construcción: tener al menos 8 meses de trabajo con aportes en los últimos 2 años anteriores al despido o finalización de obra.

El organismo liquida el extra de 2 a 6 meses según la cantidad de tiempo que el trabajador haya prestado servicios. A su vez, quienes tengan más de 45 años podrán acceder a un cobro de hasta 18 años.

Cuáles son los requisitos y cómo tramitar la prestación por desempleo

Los documentos requeridos son: