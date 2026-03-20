Murió Cherquis Bialo: la vez que reveló quién fue el argentino que estuvo con Pamela Anderson
El histórico periodista deportivo falleció este viernes por la noche, y enseguida comenzaron a recordarse sus más entrañables anécdotas.
El periodismo deportivo argentino se encuentra de luto, ya que este viernes 20 de marzo, a las 21:56 horas, falleció el gran Ernesto Cherquis Bialo a los 85 años de edad, dejando deja un vacío irremplazable en la historia de la gráfica, la radio y la televisión nacional, y dando lugar al recuerdo de todo tipo de anécdotas.
Hace aproximadamente un año, el icónico periodista deportivo hizo eco de la publicación de la autobiografía de Pamela Anderson, que revela varios secretos de la rubia. Desde furtivos encuentros en los lugares más insólitos, hasta los pormenores de cada uno de sus matrimonios.
Pero en esta parte del mundo, lo que más llamó la atención fue lo revelado en lo que respecta a su primera visita a la Argentina, relató una experiencia la dejó marcada.
Un viaje a Buenos Aires a comienzos de los 90 representó un momento crucial para la modelo nacida en 1967, según un extracto de la autobiografía que recoge el Daily Star. Durante su estadía en Buenos Aires, conoció a un hombre de 80 años que, de acuerdo con lo que recupera su memoria, la guió paso a paso mientras bailaban toda la noche juntos. De esa noche recordó sin vueltas: “Fue una de las experiencias más sensuales que he tenido. Me cambió y nunca lo olvidé”
Fue así quie, en medio de la intriga de muchos por saber quién es el hombre que estuvo con la icónica modelo y actriz, el periodista Cherquis Bialo, reveló que se trataba de un empresario gastronómico que tenía restaurantes, hoteles y confiterías en la avenida de Mayo.
"La conoció en el Tortoni y era un hombre de una pinta extraordinaria. No era un tipo ostentoso", contó entonces el periodista en Mañanas Sylvestres por Radio 10.
Bialo recordó que esa noche había un concierto de tango en el famoso café y llevaron a Pamela Anderson y allí el empresario- del que no se reveló el nombre- miró a la rubia y después de charlar, se fueron del lugar. "El hombre tenía un chamuyo impreionante, canoso, con piel dorada, ropa caya y un coche de último modelo", señaló el periodista.
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