Murió Cherquis Bialo: la vez que reveló quién fue el argentino que estuvo con Pamela Anderson

"La conoció en el Tortoni y era un hombre de una pinta extraordinaria. No era un tipo ostentoso", contó entonces el periodista en Mañanas Sylvestres por Radio 10.

Bialo recordó que esa noche había un concierto de tango en el famoso café y llevaron a Pamela Anderson y allí el empresario- del que no se reveló el nombre- miró a la rubia y después de charlar, se fueron del lugar. "El hombre tenía un chamuyo impreionante, canoso, con piel dorada, ropa caya y un coche de último modelo", señaló el periodista.