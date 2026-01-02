Emilia Mernes y Duki, ¿a la espera de un bebé? El gesto del rapero que desató rumores
Un comentario de Duki durante el brindis de Año Nuevo junto a Emilia Mernes encendió rumores sobre un posible embarazo.
La llegada del 2026 no solo trajo brindis y celebraciones para Emilia Mernes y Duki, sino también un sinfín de especulaciones en redes sociales tras un comentario del rapero que encendió la imaginación de sus seguidores. La pareja, que eligió Breckenridge, un exclusivo pueblo de las Montañas Rocosas en Colorado, para recibir el Año Nuevo, se convirtió en tendencia después de que Duki pronunciara una frase que muchos interpretaron como un anuncio: “Se viene el pibe”.
El comentario surgió en medio de un brindis, mientras Emilia grababa el momento y compartía el video en sus redes sociales, y rápidamente generó una ola de rumores sobre un posible embarazo. En las imágenes se los puede ver rodeados de amigos, con risas, música de Daft Punk de fondo –“One More Time”– y copas en alto, mientras Duki besa a Emilia y lanza la frase que desató rumores de dulce espera.
La reacción de la cantante, divertida y cómplice, pareció sumar más misterio y alimentar la fantasía de sus seguidores: ¿están esperando un hijo o solo era una broma entre amigos?
La situación se intensificó cuando Emilia compartió otra publicación en sus historias, mostrando el número 3 con velas iluminando el fondo. Algunos interpretaron el gesto como un indicio más sobre la llegada de un bebé, mientras que otros lo leyeron como un simple corazón estilizado: “<3”. Entre comentarios, memes y teorías de fans, la pareja se convirtió en el centro de atención en redes, aunque hasta el momento ninguno de los dos confirmó ni desmintió los rumores.
Más allá de la polémica, esta escapada a Colorado refleja la tendencia de los artistas a celebrar fechas especiales en destinos exclusivos y alejados, buscando privacidad y descanso, algo que Emilia y Duki parecen priorizar desde hace meses en su relación. Lo que sí es seguro es que cada movimiento de ambos artistas es seguido con lupa, y cualquier gesto, frase o publicación termina convirtiéndose en tendencia instantánea, especialmente cuando se trata de posibles novedades en su vida personal.
