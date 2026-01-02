Emilia Mernes y Duki, ¿a la espera de un bebé? El gesto del rapero que desató rumores

duki emilia mernes 1

La situación se intensificó cuando Emilia compartió otra publicación en sus historias, mostrando el número 3 con velas iluminando el fondo. Algunos interpretaron el gesto como un indicio más sobre la llegada de un bebé, mientras que otros lo leyeron como un simple corazón estilizado: “<3”. Entre comentarios, memes y teorías de fans, la pareja se convirtió en el centro de atención en redes, aunque hasta el momento ninguno de los dos confirmó ni desmintió los rumores.