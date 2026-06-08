Quién es el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada
La casa más famosa del país tuvo este lunes una nueva gala de eliminación, que marcó el cierre de competencia para uno de sus protagonistas.
La gala de eliminación de este lunes por la noche paralizó la pantalla de la televisión argentina con una definición que prometía alta tensión y cumplió con creces. En una de las placas más calientes en lo que va de la edición Gran Hermano Generación Dorada, se concretó este lunes una nueva salida que promete reconfigurar la casa.
El público dictó su veredicto y decretó que Brian Sarmiento debía abandonar la casa más famosa del país por segunda vez.
El exfutbolista no logró superar el veredicto del teléfono y cayó en el último tramo de la noche frente a Zunino, su máximo rival dentro del reality, cerrando así un ciclo marcado por la confrontación y las estrategias al límite.
El duelo más esperado: cara a cara los dos enemigos de la casa de Gran Hermano
La placa del domingo se había estirado hasta la noche de este lunes, alimentando el morbo de los televidentes, como viene ocurriendo en esta edición.
No era para menos: el destino quiso que la definición final quedara reducida a un mano a mano directo entre Zunino y Brian Sarmiento, dos de los participantes más enfrentados y que dividían aguas de manera tajante entre los hermanitos.
Para Brian Sarmiento, esta salida tiene un sabor doblemente amargo. Cabe recordar que el mediático deportista ya había sido expulsado por el voto popular en las primeras semanas del certamen, pero había logrado reingresar al juego gracias al beneficio del "Golden Ticket" (el boleto dorado), una herramienta que la producción implementó para darle una segunda oportunidad a los personajes más disruptivos.
A pesar de haber entrado con información del afuera y con una actitud renovada para intentar ganarse el afecto de la audiencia, su perfil confrontativo terminó jugándole en contra una vez más. Con las valijas en la mano y tras una fría despedida de sus compañeros, Sarmiento se convirtió en el nuevo eliminado, demostrando que en la "Generación Dorada" las segundas partes rara vez perdonan los errores de convivencia.
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