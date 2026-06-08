Quién es el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

Para Brian Sarmiento, esta salida tiene un sabor doblemente amargo. Cabe recordar que el mediático deportista ya había sido expulsado por el voto popular en las primeras semanas del certamen, pero había logrado reingresar al juego gracias al beneficio del "Golden Ticket" (el boleto dorado), una herramienta que la producción implementó para darle una segunda oportunidad a los personajes más disruptivos.

A pesar de haber entrado con información del afuera y con una actitud renovada para intentar ganarse el afecto de la audiencia, su perfil confrontativo terminó jugándole en contra una vez más. Con las valijas en la mano y tras una fría despedida de sus compañeros, Sarmiento se convirtió en el nuevo eliminado, demostrando que en la "Generación Dorada" las segundas partes rara vez perdonan los errores de convivencia.