Así fue la emotiva despedida de Yanina Latorre de LAM: "Siempre podés volver"

Cómo llegó Yanina Latorre a ser "angelita"

Para entender su despedida, hay que recordar cómo empezó todo. Yanina no nació en la tele, sino que se impuso por prepotencia de trabajo y redes sociales: empezó comentando la farándula con un humor ácido y sin filtros en Twitter (hoy X), cuando todavía se la conocía solo como "la mujer de Diego Latorre".

yanina y diego latorre jóvenes.jpg

En 2011, su amiga Cristina Pérez fue la primera en darle un espacio en radio Del Plata. Poco después, debutó en TV con el "Pelado" López en Antes que sea tarde.

Aunque ya había pasado por programas como Lanata sin filtro y el debate de Gran Hermano, su llegada a LAM en 2016 (cuando todavía era Los Ángeles de la Mañana en El Trece) fue el punto de inflexión. A lo largo de una década, Yanina dejó de ser una panelista más para convertirse en la voz fundamental del programa.

Yanina Latorre tapa

Aunque Yanina es considerada "irreemplazable", ya suenan nombres para el 2026. La propia mediática especuló con el regreso de Mariana Brey, mientras que Ángel de Brito ya confirmó que Denise Dumas se sumará al panel.