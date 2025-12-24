Así fue la emotiva despedida de Yanina Latorre de LAM: "Siempre podés volver"
La ahora conductora decidió dar un paso al costado y le dijo adiós al ciclo donde pisó fuerte durante 10 años. Mirá las palabras de Ángel de Brito.
Yanina Latorre se despidió de LAM (América) este martes 23 de diciembre, marcando marca el fin de una era en la televisión de espectáculos. Después de 10 años ininterrumpidos como "angelita", la panelista más emblemática del ciclo decidió dar un paso al costado para enfocarse en su carrera como conductora y en nuevos proyectos.
Acompañada de su familia, la conductora de "Sálvese quien pueda" (también emitido en América) dijo adiós a su histórica participación en el programa de Ángel de Brito quien, además, es uno de sus mejores amigos. Con un abrazo emotivo, ambos sellaron el fin de un ciclo en uno de los programas referentes en lo que respecta a espectáculos, farándula y chimentos.
Su esposo, Diego Latorre, y sus hijos Dieguito y Lola, fueron parte de este cierre, donde el periodista deportivo conmovió a todos al destacar la dedicación de Yanina: "Ojalá todos le dedicáramos a nuestro trabajo el 20% de lo que ella le dedica".
Por su parte, Yanina le agradeció profundamente a De Brito por haberla dejado "ser" a pesar de ser "insoportable". Tras ello, Ángel cerró con una frase contundente: "LAM es tu casa, siempre podés volver".
Es importante destacar que no ningún tipo de escándalo en la salida de Yanina. La mediática se va para consolidar su propio espacio. Además de Sálvese quien pueda, participa en MasterChef Celebrity y conduce su propio programa radial en El Observador.
Cómo llegó Yanina Latorre a ser "angelita"
Para entender su despedida, hay que recordar cómo empezó todo. Yanina no nació en la tele, sino que se impuso por prepotencia de trabajo y redes sociales: empezó comentando la farándula con un humor ácido y sin filtros en Twitter (hoy X), cuando todavía se la conocía solo como "la mujer de Diego Latorre".
En 2011, su amiga Cristina Pérez fue la primera en darle un espacio en radio Del Plata. Poco después, debutó en TV con el "Pelado" López en Antes que sea tarde.
Aunque ya había pasado por programas como Lanata sin filtro y el debate de Gran Hermano, su llegada a LAM en 2016 (cuando todavía era Los Ángeles de la Mañana en El Trece) fue el punto de inflexión. A lo largo de una década, Yanina dejó de ser una panelista más para convertirse en la voz fundamental del programa.
Aunque Yanina es considerada "irreemplazable", ya suenan nombres para el 2026. La propia mediática especuló con el regreso de Mariana Brey, mientras que Ángel de Brito ya confirmó que Denise Dumas se sumará al panel.
