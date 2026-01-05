Juana Repetto rompió el silencio y habló del costo emocional de la exposición familiar

En su respuesta, la actriz fue aún más contundente al reflexionar sobre los vínculos y la reciprocidad. “Puede que tengas razón, quizás es preferible que hable mal de una todo el mundo o caerle mal a la mayoría de la gente a no ser invitada al casamiento de tu hermano”, escribió. Para Repetto, la situación habla más de las decisiones ajenas que de su propia manera de ser.

“Para mí, esto habla más de ellos dos que de mí. Yo estoy muy tranquila con la mujer y persona que soy”, concluyó, remarcando que su historia familiar y los gestos compartidos en el pasado hacen aún más dolorosa la exclusión, pero no definen su valor personal.