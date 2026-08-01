Así reaccionó Facundo Arana al ver las sensuales fotos de María Susini en ropa interior

"Me tomaron esa foto a mis 15 años. Todavía guardo esa revista, esa remera y mi sonrisa", escribió el actor en Instagram. Además, sumó una frase cargada de emoción: "Dejarlo todo en la cancha es perfecto. Al chico de la foto le diría que estoy orgulloso de él. Ya venía dándolo todo. Con una sonrisa en la cara".

Fiel a su estilo, el actor cerró la publicación con una cuota de humor y desafió a sus seguidores: "Buenas noches. Solo para +40. ¿Qué revista es esa? Métanle pila, pero valen respuestas incorrectas".

Facundo Arana mostró una foto vintage. Foto: @facundoaranatagle.

Entre las reacciones destacadas, varias figuras del espectáculo se sumaron al furor. Natalia Oreiro y Eleonora Wexler fueron algunas de las colegas que le dejaron su “me gusta”, acompañando la ola de nostalgia que generó la imagen.