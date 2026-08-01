Así reaccionó Facundo Arana al ver las sensuales fotos de María Susini en ropa interior
Tras reconciliarse, el actor y la modelo volvieron a mostrarse unidos. La modelo posó en ropa interior y el actor le dedicó una efusiva reacción.
Facundo Arana volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir una producción fotográfica en la que posó recostada sobre una cama. Las imágenes rápidamente acumularon elogios por su belleza y sensualidad, pero una de las reacciones que más repercusión generó fue la de su pareja, quien decidió expresar públicamente cuánto admiró las postales.
María Susini encendió las redes
Lejos de pasar inadvertido, el actor dejó cinco emojis de fuego en la publicación y, además, replicó las fotografías en sus propias redes sociales. El gesto fue interpretado por muchos usuarios como una nueva muestra del gran momento que atraviesan juntos después de haber confirmado su reconciliación.
La actitud de Arana despertó una ola de comentarios entre los fanáticos de la pareja, que celebraron la complicidad que volvieron a mostrar en público. "Amamos los fueguitos de Arana. Hermosa pareja", escribió una seguidora, en un mensaje que resumió el entusiasmo de quienes siguen de cerca la historia de ambos.
Comentarios de admiración para Susini
Como suele ocurrir con cada publicación de la modelo, las imágenes también se llenaron de mensajes de admiración por parte de sus seguidores. Entre los comentarios que más se repitieron aparecieron frases como: "Sensualidad y belleza en todo su esplendor", "¡Divina! Este verano la vi cómo trata con la gente en la vida cotidiana y la verdad que súper amable y cero diva, una Diosa que no se la cree" y "Sos tan bella por fuera y por dentro", reflejando el cariño que despierta entre el público.
Facundo Arana publicó una foto de su adolescencia y causó furor
En los últimos días, Facundo Arana revolucionó las redes sociales tras publicar en su cuenta de Instagram una foto inédita de cuando tenía apenas 15 años. La imagen, que despertó una ola de nostalgia entre sus seguidores, estuvo acompañada de un mensaje emotivo en el que el actor reflexionó sobre su historia y el paso del tiempo.
"Me tomaron esa foto a mis 15 años. Todavía guardo esa revista, esa remera y mi sonrisa", escribió el actor en Instagram. Además, sumó una frase cargada de emoción: "Dejarlo todo en la cancha es perfecto. Al chico de la foto le diría que estoy orgulloso de él. Ya venía dándolo todo. Con una sonrisa en la cara".
Fiel a su estilo, el actor cerró la publicación con una cuota de humor y desafió a sus seguidores: "Buenas noches. Solo para +40. ¿Qué revista es esa? Métanle pila, pero valen respuestas incorrectas".
Entre las reacciones destacadas, varias figuras del espectáculo se sumaron al furor. Natalia Oreiro y Eleonora Wexler fueron algunas de las colegas que le dejaron su “me gusta”, acompañando la ola de nostalgia que generó la imagen.
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