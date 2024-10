Así reaccionó Pampita cuando le pidieron que se reconcilie con Roberto García Moritán

“Caro no puedo creerlo, soy tu fan. ¿Puedo decirte algo? Vengo a desearte que te amigues con Robert, por favor. Los amo, hacelo por Anita”, afirma la seguidora de la conductora en el video que ella misma compartió en Tiktok. Estas palabras se las dijo cuando se la cruzó en el recorrido y aprovechó para llamarla del brazo y saludarla.

fan de pampita

Y, si bien en ese momento Pampita no emitió palabra, su reacción fue muy notoria: con una sonrisa incómoda la miró de costado sin darle pie a que continúe haciendo referencia a su separación. A su vez, fiel a su estilo, Carolina prefirió evitar el conflicto agradeciendo a su fanática por el cariño mientras continuaba saludando a otras personas que se le acercaban antes de entrar a la Basílica de Luján.

No obstante, a pesar de que la influencer no emitió palabra sobre el video que ya es viral en redes sociales, sí lo hizo el público. La usuaria que compartió el momento del encuentro con su ídola no paró de recibir críticas de varios seguidores, incluyendo a distintas personalidades. Muchos internautas la trataron de "desubicada" y "metida", en especial por hablarle a Pampita de un tema del que nadie conoce las internas.