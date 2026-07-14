Así reaccionó Yipio a la eliminación de Manu en Gran Hermano

Posteriormente, el joven le dedicó un mensaje de aliento exclusivo a sus dos aliados principales, instándolos a mantener la concentración para llegar a las instancias finales del programa de entretenimientos. "Éxitos, lo mejor, y ustedes dos, a la final, no bajen los brazos, yo voy a hacer la banca de afuera", exclamó para darles apoyo.

Sin embargo, el tono conciliador se rompió por completo justo antes de abandonar los pasillos del estudio. El exparticipante decidió lanzar una fuerte acusación contra el resto de sus compañeros que celebraban su permanencia."Y los caretas no llegan después, y los falsos tampoco, los amo", disparó Manuel de manera tajante.

La salida provocó una violenta reacción por parte de Yipio, quien insultó directamente a Solange gritándole: "¡Lo lograste, forra!", mientras que Juanicar se encerró en una de las habitaciones a descargar su angustia golpeando los muebles.

La polémica frase que sentenció el destino del participante

El descontento de la audiencia en las plataformas digitales se había originado días atrás debido a un polémico comentario de Manuel sobre los símbolos nacionales, en el marco de la previa del partido de Argentina contra Suiza por el Mundial 2026.

A pesar de que en la casa conviven participantes de diversas nacionalidades sudamericanas, el ex de Zoe Bogach fue quien quedó en el ojo de la tormenta por un exabrupto que se filtró a través de los micrófonos ambientales de la transmisión continua.

"La bandera argentina va en los huevos o en el cul...", se escuchó decir al jugador fuera de cuadro, desatando el repudio inmediato de las cuentas de fanáticos dedicadas al seguimiento del ciclo.

La difusión masiva de este fragmento audiovisual selló su destino en la placa de nominados que compartía junto a Matías Hanssen, Juan Carlos López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Solange Abraham, Yisela Pintos y Emanuel Di Gioia, derivando en su expulsión por el voto telefónico.