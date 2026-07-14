Golpe inesperado en Gran Hermano: quién es el eliminado de esta semana
La placa negativa volvió a cambiar el rumbo del reality y terminó dejando afuera a uno de los jugadores con mayor peso dentro de la casa.
La nueva gala de eliminación de Gran Hermano dejó uno de los resultados más impactantes de las últimas semanas. Como suele ocurrir en las placas totalmente negativas, gran parte de los fandoms decidió concentrar sus votos en los participantes más fuertes del juego y la estrategia volvió a dar resultado.
Los principales apuntados de la semana fueron Luana Fernández, Sol Abraham y Manuel Ibero, tres jugadores con fuerte protagonismo dentro de la competencia. Finalmente, el público decidió que fuera Manuel quien abandonara la casa, en una definición que mantuvo la incertidumbre hasta el último momento.
Durante la gala, el primero en salir de la placa fue JC, el único de los nuevos participantes que seguía nominado. El jugador celebró eufóricamente su continuidad, aunque por el momento mantiene un perfil bajo dentro de la convivencia.
Poco después, Santiago del Moro anunció que Emanuel Di Gioia también continuaba en carrera. A pesar de sus constantes cruces con Sol Abraham, el participante todavía no despierta un rechazo masivo entre los televidentes y continúa consolidándose como uno de los candidatos a llegar a las instancias finales.
La tercera salvada fue Yipio, quien explotó de felicidad al escuchar su nombre y, antes de regresar con sus compañeros, lanzó un pedido directo: "Manuel se tiene que quedar".
Un versus que paralizó la casa
La última participante en salir de la placa antes del duelo final fue Sol Abraham, que no pudo ocultar su sorpresa al conocer el resultado. En el exterior, el voto se repartió principalmente entre ella y Luana Fernández, un escenario que terminó perjudicando a Manuel Ibero.
En las redes sociales también se impulsó una fuerte campaña bajo el lema "una mujer tiene que ganar Gran Hermano", iniciativa que motivó a varios exjugadores a manifestar públicamente su apoyo a Luana. Entre ellas estuvieron Tamara Paganini y Pincoya, quienes tiempo atrás habían compartido alianza con Manuel dentro del reality.
Sol logró permanecer en competencia con el 19,9% de los votos, dejando servido un mano a mano muy parejo entre Luana y Manuel.
Finalmente, Santiago del Moro anunció que Manuel Ibero era el nuevo eliminado de Gran Hermano. La noticia provocó un fuerte impacto entre los participantes. Juani Car fue uno de los más golpeados por la salida de su aliado y rompió en llanto apenas escuchó el veredicto.
Por su parte, Sol Abraham optó por festejar con discreción para respetar el dolor del resto de la casa, aunque luego celebró frente a cámara y aprovechó para agradecer el apoyo de sus seguidores.
Con la salida de Manuel, una de las alianzas más importantes del reality quedó seriamente debilitada y el grupo que dominó buena parte del juego pasó a estar integrado únicamente por Juani Car y Yipio.
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