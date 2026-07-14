Golpe inesperado en Gran Hermano: quién es el eliminado de esta semana

Manu se despidió de la casa y de sus compañeros



Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de Santiago del Moro pic.twitter.com/L6pogHjONK — Gran Hermano (@GranHermanoAr) July 14, 2026

Un versus que paralizó la casa

La última participante en salir de la placa antes del duelo final fue Sol Abraham, que no pudo ocultar su sorpresa al conocer el resultado. En el exterior, el voto se repartió principalmente entre ella y Luana Fernández, un escenario que terminó perjudicando a Manuel Ibero.

En las redes sociales también se impulsó una fuerte campaña bajo el lema "una mujer tiene que ganar Gran Hermano", iniciativa que motivó a varios exjugadores a manifestar públicamente su apoyo a Luana. Entre ellas estuvieron Tamara Paganini y Pincoya, quienes tiempo atrás habían compartido alianza con Manuel dentro del reality.

Sol logró permanecer en competencia con el 19,9% de los votos, dejando servido un mano a mano muy parejo entre Luana y Manuel.

Finalmente, Santiago del Moro anunció que Manuel Ibero era el nuevo eliminado de Gran Hermano. La noticia provocó un fuerte impacto entre los participantes. Juani Car fue uno de los más golpeados por la salida de su aliado y rompió en llanto apenas escuchó el veredicto.

Por su parte, Sol Abraham optó por festejar con discreción para respetar el dolor del resto de la casa, aunque luego celebró frente a cámara y aprovechó para agradecer el apoyo de sus seguidores.

Con la salida de Manuel, una de las alianzas más importantes del reality quedó seriamente debilitada y el grupo que dominó buena parte del juego pasó a estar integrado únicamente por Juani Car y Yipio.