El fuerte descargo de la familia de Manuel Ibero de Gran Hermano: "Hay límites"

La carta abierta del entorno familiar puso un freno ético al folclore y a las campañas de eliminación de los televidentes. Por lo tanto, recordaron que la búsqueda por ganar el premio en efectivo de Telefe no puede justificar cualquier tipo de calumnia masiva. Remarcaron que "Gran Hermano es un juego, pero el juego no puede traspasar los límites del respeto". El debate virtual encendió las alarmas de la producción debido a la delicadeza del hecho delictivo que se estaba utilizando para atacar.

Advirtieron que difundir versiones falsas, instalar sospechas o utilizar una tragedia nacional para desacreditar a un jugador "no forma parte del juego: es una forma de dañar", sentenciaron con notable malestar por la repercusión de los mensajes. Si bien los principales medios de comunicación tradicionales no se hicieron eco del rumor, en las redes sociales la supuesta conexión tuvo un impacto masivo en las últimas horas de debate.

La viralización se dio justamente a muy poco de que se defina la próxima salida del ciclo televisivo. La placa de nominados de esta semana cuenta con la presencia de Manu entre los candidatos a abandonar las instalaciones de la casa de Martínez. Entre los falsos argumentos esgrimidos en las plataformas se mencionó que el hermano del participante seguía una cuenta de apoyo a los detenidos. Desde el entorno aclararon que, de ser cierto, es un acto ajeno que nada tiene que ver con Manuel.

Finalmente, manifestaron que estas acusaciones no solo dañan al jugador aislado y a sus seres queridos. Explicaron que también terminan hiriendo a las personas afectadas por el brutal asesinato ocurrido en la ciudad de Villa Gesell. Afirmaron que la maniobra "revive un hecho profundamente doloroso para los seres queridos de la verdadera víctima". Aseguraron que ese sufrimiento familiar "merece el máximo respeto y jamás debería utilizarse como herramienta de confrontación" en la TV.

El descargo de la familia de Manuel Ibero finaliza con una advertencia directa para la comunidad de seguidores del reality show que coordina Santiago del Moro: "No todo vale. Hay límites que nunca deberían cruzarse".