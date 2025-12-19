Así se despidió Sandra Borghi de Mediodía Noticias y de El Trece tras 25 años en la señal
La conductora no pudo contener la emoción en vivo al referirse a su despedida del canal. Según Yanina Latorre, la habrían despedido.
A lo largo de este viernes 19 de diciembre, Sandra Borghi protagonizó una emotiva despedida al cerrar su ciclo en Mediodía Noticias y en El Trece, señal en la que trabajó durante 25 años. La periodista compartió el momento en vivo junto a su histórico compañero, Luis Otero, y dejó ver la carga emocional del adiós.
Durante su mensaje al aire, Borghi explicó los motivos que la llevaron a tomar esta decisión y se mostró visiblemente conmovida. “Me costó mucho tomar esta decisión”, manifestó, y luego reflexionó: “Entré siendo una y me voy siendo otra. Aprendí, me equivoqué y volví a intentarlo”. Como parte del reconocimiento, el canal emitió un video con imágenes que recorrieron distintas etapas de su carrera.
Más tarde, la conductora hizo hincapié en el cambio personal que atravesó en el último tiempo. “Cumplir 50 años fue una bisagra en mi vida. Una bisagra de tomar decisiones y eso es lo que estoy haciendo”, sostuvo. Además, se refirió al rol de sus hijos en su camino profesional: “Ellos tienen una mamá que admiran y cada esfuerzo que hice por ellos valió la pena”. Finalmente, cerró su mensaje con una definición clara: “Elijo cerrar un ciclo y también una etapa”.
En paralelo a la despedida, comenzaron a tomar fuerza las versiones sobre el futuro laboral de la periodista. Fue Pablo Montagna quien brindó precisiones en el ciclo de streaming Ya fue todo, donde afirmó: “Sandra se va de El Trece, de Artear, están buscando la fecha final”.
Por último, el periodista sumó detalles sobre el posible próximo destino de Borghi en los medios. “Iría en el lugar de Horacio Cabak en LN+, que Cabak vuelve a América. Él va a A24 y no conocemos a nadie que se vaya de A24…”, aseguró al aire.
