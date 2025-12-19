Así se despidió Sandra Borghi de Mediodía Noticias y de El Trece tras 25 años en la señal

Más tarde, la conductora hizo hincapié en el cambio personal que atravesó en el último tiempo. “Cumplir 50 años fue una bisagra en mi vida. Una bisagra de tomar decisiones y eso es lo que estoy haciendo”, sostuvo. Además, se refirió al rol de sus hijos en su camino profesional: “Ellos tienen una mamá que admiran y cada esfuerzo que hice por ellos valió la pena”. Finalmente, cerró su mensaje con una definición clara: “Elijo cerrar un ciclo y también una etapa”.