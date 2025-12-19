La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 20 de diciembre en El Trece

Junto a ella estará Laura Novoa, otra figura destacada de la actuación, que ha sabido construir una carrera sólida y versátil, alternando proyectos populares con propuestas más intimistas.

Completando la mesa se sentará Osvaldo Santoro, actor y director con un recorrido amplio dentro del teatro y la televisión. Su mirada sobre el mundo artístico y su experiencia detrás y delante de escena aportarán una perspectiva distinta a la conversación, enriqueciendo el intercambio que caracteriza a las mesas de Mirtha Legrand.