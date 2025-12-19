La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 20 de diciembre en El Trece
En esta oportunidad, La Chiqui recibirá a un grupo diverso de figuras que representan distintos recorridos dentro del espectáculo nacional.
Este sábado 20 de diciembre a las 21:30 por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand volverá a estar al frente de su icónica “mesaza” en una nueva emisión de "La noche de Mirtha", en una noche que reunirá a figuras del periodismo, el espectáculo y la televisión. Fiel a su estilo, la diva de los almuerzos apuesta a una combinación de voces diversas que le garantizan una mesa rica en contenido y sorpresas.
Desde hace más de cinco décadas, la mítica conductora ha sabido ganarse el respeto y la atención del público con su estilo directo y su capacidad para obtener declaraciones impactantes de sus invitados. Como cada año, se muestra firme en su rol de entrevistadora, generando momentos de debate, anécdotas y emociones.
El programa, como es habitual, se perfila como un espacio de conversación sin filtros, en el que Mirtha desplegará su característico estilo punzante para indagar en los aspectos más íntimos y polémicos de cada uno de sus invitados. No es raro que sus preguntas generen momentos tensos o inesperados, lo que siempre aporta un atractivo especial al ciclo.
La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 20 de diciembre
Entre ellas estará Patricia Sosa, una de las voces más reconocidas de la música popular argentina, que atraviesa un cierre de año cargado de actividad artística. La cantante se encuentra preparando un concierto especial junto a Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, una propuesta que promete repasar clásicos y celebrar décadas de carrera compartida, un tema que seguramente será parte de la charla en la mesa.
El encuentro también contará con la presencia de Leticia Brédice, una actriz de fuerte personalidad escénica, con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión. Su carrera, marcada por elecciones arriesgadas y personajes intensos, la convierte en una invitada habitual para el análisis profundo y las reflexiones sobre el oficio actoral.
Junto a ella estará Laura Novoa, otra figura destacada de la actuación, que ha sabido construir una carrera sólida y versátil, alternando proyectos populares con propuestas más intimistas.
Completando la mesa se sentará Osvaldo Santoro, actor y director con un recorrido amplio dentro del teatro y la televisión. Su mirada sobre el mundo artístico y su experiencia detrás y delante de escena aportarán una perspectiva distinta a la conversación, enriqueciendo el intercambio que caracteriza a las mesas de Mirtha Legrand.
