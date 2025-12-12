La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 13 de diciembre en El Trece
La conductora prepara una nueva “mesaza” en la que combinará política, actualidad y espectáculo con invitados de primera línea.
Este sábado 13 de diciembre a las 21:30 por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand volverá a estar al frente de su icónica “mesaza” en una nueva emisión de "La noche de Mirtha", en una noche que reunirá a figuras del periodismo, el espectáculo y la televisión. Fiel a su estilo, la diva de los almuerzos apuesta a una combinación de voces diversas que le garantizan una mesa rica en contenido y sorpresas.
Desde hace más de cinco décadas, la mítica conductora ha sabido ganarse el respeto y la atención del público con su estilo directo y su capacidad para obtener declaraciones impactantes de sus invitados. Como cada año, se muestra firme en su rol de entrevistadora, generando momentos de debate, anécdotas y emociones.
El programa, como es habitual, se perfila como un espacio de conversación sin filtros, en el que Mirtha desplegará su característico estilo punzante para indagar en los aspectos más íntimos y polémicos de cada uno de sus invitados. No es raro que sus preguntas generen momentos tensos o inesperados, lo que siempre aporta un atractivo especial al ciclo.
La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 13 de diciembre
Una de las presencias destacadas será la de Araceli González, modelo y actriz que desde hace décadas forma parte del universo artístico argentino. En los últimos días volvió a ocupar el centro de la escena luego de publicar un contundente descargo en redes sociales, motivado por los comentarios surgidos tras una entrevista en el programa “Otro día perdido”, donde se mencionaron nuevamente episodios pasados de su relación con Adrián Suar.
También estará Darío Barassi, actor y conductor que se consolidó como una de las figuras más queridas del entretenimiento televisivo. Su ciclo “Ahora caigo” lo mantuvo durante varios años como uno de los líderes del horario en eltrece, combinando humor, improvisación y un estilo cercano que lo convirtió en favorito de la audiencia. Además de su presente como animador, transita un momento de expansión profesional con nuevos proyectos en desarrollo.
A la mesa se sumará Francisco Olivera, periodista y escritor reconocido por su labor en análisis político y económico. Con una extensa trayectoria en medios gráficos y televisivos, es autor de investigaciones y libros que han marcado agenda en los últimos años. Su mirada crítica y su capacidad de lectura sobre la actualidad lo transforman en una de las voces más influyentes dentro del periodismo argentino.
La cuarta invitada será Sandra Mihanovich, una de las cantantes más queridas del país, con una carrera que supera los cuarenta años. Intérprete de clásicos que trascendieron generaciones, también es actriz, compositora y una referente indiscutida de la música nacional. Con presentaciones recientes y proyectos artísticos vigentes, su presencia aporta sensibilidad y prestigio a la velada.
