Así se ve hoy Helena, la hija de Sofía Gala y nieta de Moria Casán que ya tiene 17 años

Moria Casán suele referirse a Helena con especial cariño y, en distintas oportunidades, compartió fotografías de su nieta en sus redes sociales. Sin embargo, la joven no construyó hasta el momento una carrera pública propia y mantiene sus redes sociales con un perfil reservado.

A sus 17 años, Helena continúa así alejada de los flashes y de la exposición habitual de su familia, aunque cada nueva fotografía que se conoce permite ver cuánto creció la hija de Sofía Gala y nieta de Moria Casán.