Así se ve hoy Helena, la hija de Sofía Gala y nieta de Moria Casán que ya tiene 17 años
La hija mayor de Sofía Gala y nieta de Moria Casán creció alejada de la exposición pública y actualmente tiene 17 años.
Helena Tuñón, la hija mayor de Sofía Gala Castiglione y nieta de Moria Casán, ya tiene 17 años. La joven nació el 10 de octubre de 2008, fruto de la relación que la actriz mantuvo con Diego Tuñón, tecladista de Babasonicos.
A diferencia de su madre y de su abuela, Helena creció con un perfil mucho más reservado y alejada de la exposición mediática. Por ese motivo, las imágenes que se conocen públicamente de ella suelen surgir de las redes sociales de sus familiares.
Con el paso de los años, la joven cambió notablemente su apariencia. En las últimas fotografías que trascendieron públicamente se la puede ver con el pelo largo y un estilo propio, mientras mantiene su vida privada lejos de los medios.
Helena Tuñón y su vínculo con el mundo artístico
Aunque mantiene un perfil bajo, Helena tuvo un primer acercamiento al mundo del espectáculo. En 2021 participó junto a su madre en la película La vagancia, dirigida por Ayar Blasco.
La joven es la primera hija de Sofía Gala y la primera nieta de Moria Casán. Tiene además un hermano menor, Dante, fruto de la relación de su madre con Julián Della Paolera.
Moria Casán suele referirse a Helena con especial cariño y, en distintas oportunidades, compartió fotografías de su nieta en sus redes sociales. Sin embargo, la joven no construyó hasta el momento una carrera pública propia y mantiene sus redes sociales con un perfil reservado.
A sus 17 años, Helena continúa así alejada de los flashes y de la exposición habitual de su familia, aunque cada nueva fotografía que se conoce permite ver cuánto creció la hija de Sofía Gala y nieta de Moria Casán.
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