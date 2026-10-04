Dua Lipa y Shakira cantaron un hitazo: "Necesito que alguien me pellizque, ¿quién es esta diosa?"

Al término del evento en la capital española, Dua Lipa volcó sus sensaciones en sus plataformas digitales, donde dedicó unas palabras de profundo afecto hacia la anfitriona: “Gracias por invitarme a subir al escenario contigo para cantar Antología; sentí que tú, yo y el público éramos uno mismo; muy agradecida por llevarme a casa un recuerdo tan bonito”

Por su parte, la barranquillera reafirmó el valor del cruce artístico al presentar a su colega como una figura aclamada mundialmente, respondiendo además a la publicación con un cálido mensaje: “Dua, gracias por venir hasta aquí especialmente a cantar conmigo y compartir tu talento y belleza con todos nosotros. ¡¡Te queremos diosa!!”

La colaboración culminó con un efusivo abrazo entre las dos referentes del pop internacional, cerrando un bloque inolvidable que fue ovacionado por la audiencia.