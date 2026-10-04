Dua Lipa y Shakira cantaron un hitazo: "Necesito que alguien me pellizque, ¿quién es esta diosa?"
La colombiana hizo su octavo show como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y cantó con la artista británica en Madrid.
El concierto de Shakira en Madrid se convirtió en el escenario de un hito para la industria musical a nivel global. Ante una multitud que colmó las instalaciones de Macondo Park, la estrella colombiana sorprendió a los presentes al invitar a la cantante británica Dua Lipa a subir al escenario. Juntas interpretaron una versión en vivo de "Antología", una de las creaciones más emblemáticas y queridas de la artista barranquillera.
La presentación representó la primera oportunidad en la que ambas figuras compartieron un show frente al público, desatando una ovación instantánea entre los miles de asistentes.
Durante la actuación se hizo evidente un marcado contraste visual en el vestuario de las protagonistas. Mientras Dua Lipa lució una vestimenta de color negro confeccionada con lentejuelas, la intérprete cafetera prefirió vestir un atuendo de tono rojo intenso. Al concluir el tema, el clima de emoción invadió el lugar y Shakira expresó abiertamente su fascinación hacia la cantante de Londres. En ese instante, dirigiéndose a la audiencia, la colombiana exclamó: “¿Quién es esta diosa, por favor?”
Acto seguido, la artista sudamericana confesó abiertamente la admiración personal que siente por su colega y le manifestó su gratitud por sumarse al espectáculo.
El cruce entre ambas estrellas musicales cuenta con antecedentes cercanos que explican la elección del repertorio. A finales de 2025, en el marco de su paso por Bogotá con la gira "Radical Optimism World Tour", Dua Lipa había homenajeado a la colombiana cantando "Antología" únicamente acompañada por una guitarra. En aquel show, la británica resaltó la trayectoria de Shakira, su evolución dentro de la música y la destreza para conectar emocionalmente con oyentes de diversos rincones del planeta. Este reconocimiento recíproco había comenzado a gestarse tiempo atrás, luego de que ambas compartieran un encuentro privado en la ciudad de París.
Al término del evento en la capital española, Dua Lipa volcó sus sensaciones en sus plataformas digitales, donde dedicó unas palabras de profundo afecto hacia la anfitriona: “Gracias por invitarme a subir al escenario contigo para cantar Antología; sentí que tú, yo y el público éramos uno mismo; muy agradecida por llevarme a casa un recuerdo tan bonito”
Por su parte, la barranquillera reafirmó el valor del cruce artístico al presentar a su colega como una figura aclamada mundialmente, respondiendo además a la publicación con un cálido mensaje: “Dua, gracias por venir hasta aquí especialmente a cantar conmigo y compartir tu talento y belleza con todos nosotros. ¡¡Te queremos diosa!!”
La colaboración culminó con un efusivo abrazo entre las dos referentes del pop internacional, cerrando un bloque inolvidable que fue ovacionado por la audiencia.
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