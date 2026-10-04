Lali Espósito recibió la visita de un ídolo en su interminable despedida de soltera y los invitados estallaron
Luego de vivir un gran momento en Brasil con amigas, la cantante celebró en Buenos Aires la previa de su casamiento con Pedro Rosemblat.
En el marco de la cuenta regresiva para su casamiento con Pedro Rosemblat, Lali Espósito volvió a reunir a su grupo más cercano para llevar a cabo una nueva despedida de soltera. La icónica cantante celebró esta segunda instancia en la Ciudad de Buenos Aires, luego de haber disfrutado de un primer festejo a mediados de agosto en las playas de Brasil junto a sus amigas más íntimas.
La velada porteña estuvo marcada por un clima sumamente distendido, alegre y repleto de detalles temáticos que capturaron la atención de sus seguidores. Entre los elementos decorativos y la ambientación general, destacaron los tradicionales velos de novia y un divertido juego de bingo musical que animó la cena entre risas.
La aparición de Sandro, la presencia de Dillom y los guiños de la velada
El momento cúspide de la noche aconteció cuando irrumpió en el lugar un imitador de Sandro para dar una sorpresa inesperada a la agasajada. El instante quedó registrado en un video filmado por Martín Rechimuzzi, que no tardó en viralizarse en redes sociales. En las imágenes se observa la reacción de Lali ante el ingreso del artista, quien interpretó clásicos del ídolo argentino rodeado de las infaltables rosas rojas. La propia cantante no dudó en sumarse a entonar los hits junto a los aplausos de los presentes, entre los que se encontraba el músico Dillom.
El festejo sumó además el habitual juego de las cintas escondidas en una torta rogel, donde las invitadas tiraron de los listones para descubrir quién se quedaba con el anillo que augura la próxima boda. A su vez, las mozas encargadas de la atención lucieron remeras con la célebre frase “me enamoré, taradas”, muletilla popularizada por Mariana en sus shows.
El contenido audiovisual difundido por figuras como Mery del Cerro desató una ola de reacciones entre los usuarios de internet. La singular combinación de invitados y la imprevista actuación del imitador generaron numerosos comentarios de fascinación: “El imitador de Sandro cayó en la despedida de soltera de Lali”; “Es épico, te amamos, Mariana”; “Un imitador de Sandro, Lali y Dillom en una misma habitación… Yo podría morir de un infarto ahí adentro”.
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