Lali Espósito recibió la visita de un ídolo en su interminable despedida de soltera y los invitados estallaron

La aparición de Sandro, la presencia de Dillom y los guiños de la velada

El momento cúspide de la noche aconteció cuando irrumpió en el lugar un imitador de Sandro para dar una sorpresa inesperada a la agasajada. El instante quedó registrado en un video filmado por Martín Rechimuzzi, que no tardó en viralizarse en redes sociales. En las imágenes se observa la reacción de Lali ante el ingreso del artista, quien interpretó clásicos del ídolo argentino rodeado de las infaltables rosas rojas. La propia cantante no dudó en sumarse a entonar los hits junto a los aplausos de los presentes, entre los que se encontraba el músico Dillom.