Así viven Úrsula Corberó y el Chino Darín la previa de la final del Mundial 2026: la foto que se volvió viral

Se viene la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Ahora, toda la expectativa está puesta en el duelo del domingo 19 de julio, cuando Argentina y España definirán al nuevo campeón del mundo en una final que genera una enorme expectativa tanto en Sudamérica como en Europa.

Mientras los hinchas argentinos sueñan con un nuevo título para el equipo de Lionel Scaloni, los españoles esperan celebrar una nueva conquista mundialista. Lo cierto es que, más allá del resultado, en la casa de Úrsula Corberó y Chino Darín habrá un motivo asegurado para festejar: compartir este momento especial en familia, aunque sea después de otra noche con poco descanso.