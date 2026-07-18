Así viven Úrsula Corberó y el Chino Darín la previa de la final del Mundial 2026: la foto que se volvió viral
Antes de la final entre Argentina y España, Úrsula Corberó mostró con humor cómo vive junto al Chino Darín su nueva etapa como padres.
La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 también se vive con intensidad puertas adentro del hogar que comparten Úrsula Corberó y Chino Darín. Con España y Argentina frente a frente en la definición del torneo, la pareja atraviesa la previa con una mezcla de emoción, humor y las exigencias propias de un bebé.
Lejos de alimentar la rivalidad futbolera, la actriz española decidió compartir con sus seguidores un momento de la intimidad familiar que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. A través de sus historias de Instagram, Corberó publicó una selfie tomada desde el asiento trasero de un auto. En la imagen aparece mirando a cámara con gesto de cansancio, mientras que a su lado se ve al actor argentino completamente dormido.
La publicación estuvo acompañada por una frase que resumió con humor el presente que viven como padres primerizos: “Bebé + Mundial: difícil combo Chino Darín”.
Con esa breve descripción, la actriz hizo referencia a la rutina que atraviesan desde el nacimiento de Dante, el pasado 9 de febrero, una etapa en la que el descanso suele convertirse en uno de los mayores desafíos para cualquier familia.
En el caso del actor argentino, además, las jornadas mundialistas agregaron una dificultad extra. Desde hace varios años reside en España junto a Úrsula Corberó y muchos de los partidos de la Selección argentina se disputaron en horarios poco habituales para quienes siguen el torneo desde Europa.
Se viene la final del Mundial 2026 entre Argentina y España
Ahora, toda la expectativa está puesta en el duelo del domingo 19 de julio, cuando Argentina y España definirán al nuevo campeón del mundo en una final que genera una enorme expectativa tanto en Sudamérica como en Europa.
Mientras los hinchas argentinos sueñan con un nuevo título para el equipo de Lionel Scaloni, los españoles esperan celebrar una nueva conquista mundialista. Lo cierto es que, más allá del resultado, en la casa de Úrsula Corberó y Chino Darín habrá un motivo asegurado para festejar: compartir este momento especial en familia, aunque sea después de otra noche con poco descanso.
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