Atención, fanáticos: las series y películas de Marvel que regresan a Disney+

image

X-Men '97, Temporada 2

La aclamada resurrección animada de los mutantes continuará. Winderbaum confirmó que los guionistas originales de X-Men: La serie animada, Eric y Julia Lewald, junto al director original Larry Houston, se unen a la segunda temporada de X-Men '97 como productores ejecutivos. Este reencuentro creativo promete mantener la fidelidad al espíritu de la serie clásica, mientras explora nuevos horizontes. El estreno de la Temporada 2 está programado para el verano boreal de 2026 en Disney+.

image

Daredevil: Born Again, Temporada 2

El regreso del "Hombre sin Miedo" a Nueva York fue uno de los momentos estelares de la convención. Charlie Cox subió al escenario para hablar sobre el futuro de Matt Murdock/Daredevil. La euforia fue total cuando se anunció el regreso de Krysten Ritter al UCM como Jessica Jones, seis años después del final de su serie. Juntos, compartieron un avance de la Temporada 2 de Daredevil: Born Again, que llegará a Disney+ en marzo de 2026. Además, se confirmó una noticia aún más emocionante: la Temporada 3 de la serie ya está en producción.

image

Wonder Man

Yahya Abdul-Mateen II y Sir Ben Kingsley ofrecieron un vistazo exclusivo a Wonder Man, una serie de ocho episodios que promete ser una mirada "detrás de cámaras" de una película de superhéroes. Kingsley y Abdul-Mateen II (quien interpreta al personaje principal, un actor que también es superhéroe) destacaron lo divertido que fue trabajar con el director Destin Daniel Cretton y rodar en Los Ángeles. El primer tráiler de la serie se compartió en el evento, y su estreno en Disney+ está fijado para el 27 de enero de 2026.

image

VisionQuest

El cierre del panel llegó con una gran sorpresa: VisionQuest, la conclusión de la trilogía narrativa que comenzó con WandaVision y continuó con Agatha En Todas Partes. El veterano del UCM Paul Bettany se unió a Winderbaum para hablar de su reencuentro actoral con el icónico Ultrón de James Spader. Bettany compartió un avance exclusivo de la serie, confirmando que este cierre de la historia del sintezoide se estrenará en Disney+ en algún momento de 2026.

image