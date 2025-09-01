Ayelén Paleo habló tras la detención de su madre: "Es absolutamente inocente"

mama de Ayelen Paleo

De qué la acusan a Elizabeth Rodrigo, la madre de Ayelén Paleo

Según la investigación judicial, la organización engañaba a mujeres con supuestas ofertas como empleadas domésticas y luego las obligaba a prostituirse en departamentos de La Plata, Bahía Blanca, La Pampa y Santa Fe. Rodrigo habría estado a cargo de la logística y la fotografía de las víctimas, mientras que se retendría hasta un 90% de sus ingresos.

En el operativo, la policía detuvo a tres personas más y liberó a doce mujeres, cuyas edades iban de 22 a 45 años. El caso continúa bajo análisis de la Justicia, y mientras tanto, Paleo sostiene con firmeza que su madre es víctima de una acusación injusta. “No quiero estar en la tele ni exponerme más, pero no podía seguir en silencio”, concluyó.