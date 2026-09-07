Bad Bunny arrasó en los Emmy gracias a su show en el Super Bowl
El artista ganó en las siete categorías en las que estaba nominado a los Emmy tras su participación en el Super Bowl. Los detalles.
Durante el fin de semana del 5 y 6 de septiembre, se llevó a cabo la entrega de los galardones técnicos y artísticos de los Premios Emmy 2026, anteriormente conocidos como Creative Arts Emmys. La antesala de la gran ceremonia del 14 de septiembre dejó un claro triunfador: Bad Bunny convirtió la presentación del medio tiempo del Super Bowl LX en el espectáculo más premiado en la historia de dicho evento.
La producción titulada "The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny" arrasó al adjudicarse los siete galardones a los que aspiraba en la primera jornada organizada por la Academia de Televisión.
Un hito para producciones en habla hispana y despliegue técnico
Entre las distinciones obtenidas, el programa se quedó con el estatuilla a Mejor Especial de Variedades en Vivo. De este modo, la propuesta se transformó en el segundo show de medio tiempo en adjudicarse la categoría máxima —mención que solo ostentaba el espectáculo de 2022 liderado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar y 50 Cent— y se convirtió en la primera transmisión en español en ganar dicha candidatura.
A lo largo de los 13 minutos de duración, la performance desplegó homenajes a la cultura de Puerto Rico, ritmos latinos y las participaciones de Lady Gaga y Ricky Martin. El despliegue de la producción fue reconocido en los siguientes rubros creativos y técnicos:
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Dirección y Dirección Musical
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Coreografía
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Diseño de Iluminación
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Mezcla de Sonido
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Dirección Técnica y Trabajo de Cámara
En medio de la expectativa generada en torno a su figura, el artista puertorriqueño dejó una contundente consigna sobre el escenario manifestando: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.
Este logro televisivo amplía un período de constante reconocimiento para el artista urbano. Siete meses atrás, su trabajo discográfico "Debí Tirar Más Fotos" se había posicionado como el primer álbum íntegramente en español en alzarse con el Grammy al Álbum del Año. Por otro lado, el paso del músico por la primera noche de premiación incluyó también el galardón a Mejor Maquillaje para un Programa de Variedades, No Ficción o Reality por el capítulo de "Saturday Night Live" que le tocó conducir.
La jornada también arrojó novedades significativas para el ámbito musical. Sabrina Carpenter logró su primer Emmy desempeñándose como productora ejecutiva e intérprete de "The Muppet Show", ciclo que venció en la categoría de Mejor Especial de Variedades Pregrabado acumulando otros tres galardones.
Con este triunfo, la artista quedó a mitad de camino en la búsqueda del estatus EGOT (sigla que reúne las estatuillas de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony). La cantante ya contaba en su haber con dos Grammy ganados en 2025: uno por el tema “Espresso” como Mejor Interpretación Pop Solista y otro por "Short n’ Sweet" en el rubro de Mejor Álbum Vocal Pop.
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