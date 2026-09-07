Bad Bunny arrasó en los Emmy gracias a su show en el Super Bowl

Este logro televisivo amplía un período de constante reconocimiento para el artista urbano. Siete meses atrás, su trabajo discográfico "Debí Tirar Más Fotos" se había posicionado como el primer álbum íntegramente en español en alzarse con el Grammy al Álbum del Año. Por otro lado, el paso del músico por la primera noche de premiación incluyó también el galardón a Mejor Maquillaje para un Programa de Variedades, No Ficción o Reality por el capítulo de "Saturday Night Live" que le tocó conducir.

La jornada también arrojó novedades significativas para el ámbito musical. Sabrina Carpenter logró su primer Emmy desempeñándose como productora ejecutiva e intérprete de "The Muppet Show", ciclo que venció en la categoría de Mejor Especial de Variedades Pregrabado acumulando otros tres galardones.

Con este triunfo, la artista quedó a mitad de camino en la búsqueda del estatus EGOT (sigla que reúne las estatuillas de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony). La cantante ya contaba en su haber con dos Grammy ganados en 2025: uno por el tema “Espresso” como Mejor Interpretación Pop Solista y otro por "Short n’ Sweet" en el rubro de Mejor Álbum Vocal Pop.