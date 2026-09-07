Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo sorprendieron en Monza con exclusivos looks a juego

Agustina Gandolfo eligió la versión más glamorosa

Agustina Gandolfo, en tanto, llevó una interpretación mucho más llamativa del mismo conjunto. La modelo eligió un crop top con formato de corpiño confeccionado en el mismo denim color arena y lo combinó con un pantalón recto de tiro alto. La elección mantuvo el concepto de vestirse a juego con Lautaro, pero incorporó elementos que hicieron que su propuesta tuviera una impronta mucho más elegante.

Para completar el estilismo utilizó stilettos texturados con un diseño de rayas y en una tonalidad nude. Uno de los accesorios que más se destacó fue la minicartera que llevó consigo. El bolso contaba con apliques metálicos dorados en forma de tigre, uno de los detalles que reforzó la identidad visual asociada a Roberto Cavalli.

La elección de los complementos permitió que mantuviera una paleta cromática similar a la de su esposo sin que ambos looks fueran exactamente iguales.

Anteojos de sol y maquillaje, los detalles finales

Los accesorios también tuvieron un papel importante en el estilismo de la pareja. Al igual que Lautaro, Agustina utilizó anteojos de sol, aunque optó por un diseño diferente. La influencer llevó un modelo hexagonal con marco dorado, que aportó un toque sofisticado y acompañó los detalles metálicos de su cartera. Para el cabello eligió llevarlo suelto y lacio.

El maquillaje siguió una línea clásica y discreta. Delineado, máscara de pestañas, rubor y un labial nude completaron la propuesta sin quitarle protagonismo al conjunto de denim.

La aparición de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en Monza volvió a mostrar una faceta de la pareja alejada del fútbol y centrada en la moda. Con prendas coordinadas y una selección de accesorios cuidadosamente combinados, ambos aprovecharon el escenario internacional de la Fórmula 1 para mostrar un estilo que rápidamente captó la atención.