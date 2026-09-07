Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo sorprendieron en Monza con exclusivos looks a juego
La pareja asistió al Gran Premio de Italia de Fórmula 1 con conjuntos de denim color arena de Roberto Cavalli y volvió a destacarse por su estilo.
Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo volvieron a convertirse en protagonistas fuera de una cancha de fútbol. La pareja asistió al Gran Premio de Italia de Fórmula 1, disputado en el tradicional circuito de Monza, y llamó la atención con dos looks coordinados de una reconocida firma italiana.
El delantero del Inter de Milán y su esposa eligieron prendas de Roberto Cavalli para disfrutar de la jornada automovilística. Ambos apostaron por el denim en color arena como elemento principal de sus estilismos, aunque cada uno adaptó la propuesta de acuerdo con su propio estilo.
La presencia de figuras del deporte y del espectáculo es habitual en las competencias de Fórmula 1, donde los paddocks suelen transformarse en verdaderas pasarelas. En ese contexto, Lautaro y Agustina volvieron a demostrar por qué son considerados una de las parejas argentinas más vinculadas con el mundo de la moda.
El look de Lautaro Martínez para el Gran Premio de Monza
El futbolista argentino eligió una propuesta que combinó prendas clásicas con detalles más relajados. El Toro utilizó una remera blanca de mangas cortas y la acompañó con un jean color arena de efecto lavado. Sobre el pantalón llevó una chaqueta confeccionada en el mismo material y con la misma tonalidad. En lugar de utilizarla de manera convencional, decidió llevarla anudada alrededor de la cintura, una elección que le dio al conjunto una apariencia más informal y cómoda.
El jugador del Inter completó su vestimenta con accesorios en tonos neutros. Sumó una gorra con visera beige, anteojos de sol marrones y zapatillas blancas, logrando un estilismo sencillo pero cuidadosamente pensado. El denim fue, de esta manera, el gran protagonista de su aparición en Monza. La elección permitió combinar una estética urbana con el carácter sofisticado propio de una firma como Roberto Cavalli.
Agustina Gandolfo eligió la versión más glamorosa
Agustina Gandolfo, en tanto, llevó una interpretación mucho más llamativa del mismo conjunto. La modelo eligió un crop top con formato de corpiño confeccionado en el mismo denim color arena y lo combinó con un pantalón recto de tiro alto. La elección mantuvo el concepto de vestirse a juego con Lautaro, pero incorporó elementos que hicieron que su propuesta tuviera una impronta mucho más elegante.
Para completar el estilismo utilizó stilettos texturados con un diseño de rayas y en una tonalidad nude. Uno de los accesorios que más se destacó fue la minicartera que llevó consigo. El bolso contaba con apliques metálicos dorados en forma de tigre, uno de los detalles que reforzó la identidad visual asociada a Roberto Cavalli.
La elección de los complementos permitió que mantuviera una paleta cromática similar a la de su esposo sin que ambos looks fueran exactamente iguales.
Anteojos de sol y maquillaje, los detalles finales
Los accesorios también tuvieron un papel importante en el estilismo de la pareja. Al igual que Lautaro, Agustina utilizó anteojos de sol, aunque optó por un diseño diferente. La influencer llevó un modelo hexagonal con marco dorado, que aportó un toque sofisticado y acompañó los detalles metálicos de su cartera. Para el cabello eligió llevarlo suelto y lacio.
El maquillaje siguió una línea clásica y discreta. Delineado, máscara de pestañas, rubor y un labial nude completaron la propuesta sin quitarle protagonismo al conjunto de denim.
La aparición de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en Monza volvió a mostrar una faceta de la pareja alejada del fútbol y centrada en la moda. Con prendas coordinadas y una selección de accesorios cuidadosamente combinados, ambos aprovecharon el escenario internacional de la Fórmula 1 para mostrar un estilo que rápidamente captó la atención.
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