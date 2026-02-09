Lincoln Foz Ramadan es argentino: se supo quién era el nene que acompañó a Bad Bunny en el Super Bowl 2026
Durante su show en el Super Bowl, el cantante le entregó su Premio Grammy a un nene que se esperaba sea Liam, quien fue secuestrado por el ICE.
La reciente edición del Super Bowl LX, celebrada este domingo 8 de febrero, no solo dejó un impacto por el despliegue musical de Bad Bunny, sino por la carga simbólica de sus acompañantes en escena. Entre luces y ritmos urbanos, el artista puertorriqueño decidió compartir el escenario más grande del mundo con figuras que representan la resistencia cultural y los sueños de la infancia, generando una inmediata repercusión en las plataformas digitales.
Uno de los momentos que mayor revuelo causó en redes sociales fue la participación de Antonia Rodríguez, popularmente conocida como “Toñita”. La mujer es la propietaria del Caribbean Social Club, un espacio emblemático de Brooklyn que ha funcionado por más de medio siglo como refugio de la comunidad latina en Nueva York. Durante el show, Toñita le entregó un "shot" de cañita al cantante, recreando en vivo los versos de su tema "NUEVAYoL":
"Un shot de cañita en casa de Toñita, ay PR se siente cerquita Sí, sí, sí Tengo el campeonato, nadie me lo quita".
"Casa Toñita": Un bastión de resistencia bórica
La presencia de Rodríguez en el Levi’s Stadium no fue una elección al azar. Su local, conocido cariñosamente como “Casa Toñita”, ha sobrevivido durante más de 50 años a diversas amenazas por parte de las autoridades fiscales, consolidándose como un símbolo de la diáspora puertorriqueña.
El vínculo de Bad Bunny con este lugar es estrecho: lo ha visitado frecuentemente y allí grabó fragmentos de sus videoclips. Actualmente, es la propia Toñita quien continúa al frente del negocio, ofreciendo comida típica y un espacio de encuentro que se ha vuelto un destino de culto para los fanáticos del artista y la comunidad boricua tras la popularidad que le otorgó el músico.
El misterio del niño y el premio Grammy
El otro gran hito de la noche ocurrió cuando el intérprete entregó su trofeo Grammy a un niño que lo acompañaba en el escenario. Este acto disparó las búsquedas en Google y alimentó diversas teorías conspirativas. Inicialmente, se especuló con que el menor era Liam Conejo Ramos, un niño de origen ecuatoriano que fue noticia recientemente tras ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Sin embargo, la confusión fue aclarada por el diario The New York Times. El niño que protagonizó la emotiva escena es, en realidad, Lincoln Foz Ramadan, un modelo y actor infantil de cinco años con raíces argentino-egipcias. A través de sus redes sociales, el pequeño compartió su entusiasmo por haber participado en el megaevento.
Lejos de la connotación migratoria que se le atribuyó inicialmente, la escena fue diseñada como una referencia autobiográfica. La intención del equipo creativo fue realizar un guiño al propio Benito Martínez Ocasio en su niñez, simbolizando el momento en que, siendo apenas un niño, soñaba con alcanzar la gloria de la industria musical que hoy protagoniza.
