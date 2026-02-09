Lincoln Foz Ramadan es argentino: se supo quién era el nene que acompañó a Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El misterio del niño y el premio Grammy

El otro gran hito de la noche ocurrió cuando el intérprete entregó su trofeo Grammy a un niño que lo acompañaba en el escenario. Este acto disparó las búsquedas en Google y alimentó diversas teorías conspirativas. Inicialmente, se especuló con que el menor era Liam Conejo Ramos, un niño de origen ecuatoriano que fue noticia recientemente tras ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Sin embargo, la confusión fue aclarada por el diario The New York Times. El niño que protagonizó la emotiva escena es, en realidad, Lincoln Foz Ramadan, un modelo y actor infantil de cinco años con raíces argentino-egipcias. A través de sus redes sociales, el pequeño compartió su entusiasmo por haber participado en el megaevento.

bad bunny nene grammy

bad bunny nene grammy

Lejos de la connotación migratoria que se le atribuyó inicialmente, la escena fue diseñada como una referencia autobiográfica. La intención del equipo creativo fue realizar un guiño al propio Benito Martínez Ocasio en su niñez, simbolizando el momento en que, siendo apenas un niño, soñaba con alcanzar la gloria de la industria musical que hoy protagoniza.