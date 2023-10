El cruce de Coti Romero y Lourdes Sánchez en Bailando 2023

Tras esto, y aprovechando que ambas estaban en la pista esperando su puntaje para ver si estaban o no sentenciadas para abandonar el certamen, Marcelo Tinelli le preguntó a la mujer del Chato Prada por la pelea con su coterránea. Fue en este contexto, que Lourdes Sánchez manifestó: "Yo no me pelee con nadie. Ella no me cae bien por más que sea de mi tierra".

VIDEO Así fue el cruce de Coti Romero y Lourdes Sánchez en el Bailando

coti romero loudes sanchez

Inmediatamente, Coti tomó la palabra y dijo: “Pero te paseaste por todos los programas hablando del streaming y diciéndome ‘acomodada’, Acomodada en la silla del streaming, sí, perfectamente. Y es donde ella quiere estar”, y agregó: “Se come los mocos cuando está ahí”.

Ante esto, Lulú decidió no responderle, pero el conductor de LAM salió en su defensa y replicó: “Yo vi pasar mucha gente por acá, y Lourdes sigue estando”.