Bailando 2023: Lolo Rossi destrozó al jurado por las devoluciones

“Es mucho el desafío y yo me sorprendo de las parejas y de lo que bailaron aunque al jurado no le gustó nada, para mí estuvieron todos muy bien, obviamente algunos bailaron mejor que otros pero en líneas generales todos bien, El Tirri por ejemplo es la vez que mejor bailó desde que estuvo históricamente y para el jurado no hizo nada, hicieron un gran trabajo todos”, comenzó diciendo Lolo.

Luego, Rossi afirmó que "el jurado está más exigente que nunca y ya vinieron con los tapones de punta desde la primera gala, fueron muy exigentes con todos, ellos evalúan mucho la previa y estamos muy enfocado en lo artística y cada participante tiene que trabajar en su previa con Marcelo, hay que ser dinámico en la devolución y no todo el mundo está en la primera gala dispuesto a todo eso”.

lolo rossi

“Se equivocaron poniendo puntajes tan bajos en la primera ronda, hicieron mucho y a la gente le puede gustar más o menos, hay gente como Lourdes o Flor Vigna que ya bailan un montón y a Lourdes le pusieron una nota muy alta, para mí fue erróneo lo del jurado, el baile de Noelia Pompa estuvo buenísimo, estuvieron muy bajos los puntajes porque ahora cuándo empiecen a exigir más qué puntaje le van a poner”, agregó la autoridad de los coachs del certamen.

“Con Polino estamos acostumbrados a que ponga notas bajas pero con el que más me sorprendí fue Ángel, Pampita tenía el voto secreto y estaba más cubierta, Ángel fue muy duro con los participantes y se ve que este año vino así, él hace re hincapié en la cosa de trabajar y ensayar, fue duro con eso”, dijo al respecto la artista.

Y concluyó: “El jurado nos pelea todo el tiempo y no han aceptado nuestras propuestas, me gustaría que se fijen más en lo que significa exponerse con lo que conlleva hacer una coreografía ahí en este programa, deberían entender más los nervios de los participantes pero lo hacen a propósito, con lo que dicen ponen más nerviosos a los que bailan pero bueno así es el programa también”.