Bake Off Famosos: Wanda Nara interrogó a Gastón Edul por los rumores de romance con Cande Molfese

“¿El perrito te está dando suerte?", le preguntó. “Y ahora fue el perrito de tu novia", contestó de manera picante la empresaria. "Y fue el perrito de Cande", la corrigió. "¿Lo conocés?", indagó Wanda. "No lo conozco", respondió Gastón con una sonrisa.

“Mirá a la cámara y decí que no lo conocés, así no me mentís solo a mí”, afirmó tajante la conductora. En ese momento, Wanda continuó con las preguntas, diciendo: “Vos ya no sabés qué hacer, venís remando en dulce de leche esta relación”. A su vez, el periodista se defendió: “Pará, no me tirés toda la responsabilidad a mí”.

“Te hablo en términos futboleros: ¿te tiró algún centro?", indagó la cantante. "No, solo un centro a la cabeza que tenga que empujar, nada más. Todos pases forzados", respondió.

Y añadió: “Yo necesito un centro a la cabeza, soy medio timidón", a lo que Wanda replicó: "¿Pero cómo va el partido?". Finalmente, Gastón Edul concluyó: "Es largo el partido, falta todavía, no hay que apresurarse, ¿o no?".

¿Quién regresó a Bake Off Famosos durante el repechaje?

Camila Homs bake off

Cami Homs hizo su reentrada como la primera exparticipante en volver a Bake Off Famosos durante el repechaje, lo que trajo consigo la alegría de los internautas fanáticoa del programa, quienes rápidamente compartieron memes en las redes sociales.

Este lunes 28 de octubre, los pasteleros eliminados fueron convocados a la carpa para competir por una nueva oportunidad en el reality. Entre ellos se encontraban Nacho Elizalde, Cami Homs, Ángela Leiva, Javier Calamaro y Marcos Milinkovic. Además, Jorgelina Aruzzi y Alejandra Maglietti se unieron al certamen para reemplazar a Andrea Del Boca y Karina Jelinek, quienes no pudieron asistir.

En la primera etapa del repechaje, los participantes tuvieron que preparar una torta de panqueques para la prueba creativa y un "postre tres leches" en el desafío técnico.

Después, Maru Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis evaluaron todas las preparaciones y decidieron que Cami Homs y Ángela Leiva eran las dos mejores pasteleras del episodio. También hicieron destacar a Nacho Elizalde por sus notables postres.

Ante esta situación, los jurados debieron elegir a una sola de ellas para continuar en el certamen, y fue así como anunciaron a Cami Homs. La expareja de Rodrigo de Paul no pudo contener la emoción y se llenó de lágrimas, feliz por su regreso al programa.