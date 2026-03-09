Balearon la casa de Rihanna: fueron 10 disparos, pero la agresora ya está detenida
La cantante fue atacada mientras se encontraba en su domicilio en Los Ángeles, pero no resultó herida. Los detalles de la atacante y qué pasó.
La tranquilidad de una de las zonas más exclusivas de California se vio interrumpida este domingo por un violento episodio que tuvo como blanco la residencia de la estrella internacional Rihanna. Según confirmaron fuentes oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles, la propiedad de la cantante en Beverly Hills fue escenario de un ataque con armas de fuego que derivó en un importante despliegue de seguridad y la posterior detención de una sospechosa.
El incidente se notificó a las 13:15 hora local, momento en que los agentes acudieron al lugar tras recibir denuncias de detonaciones. En la escena, las autoridades recolectaron pruebas balísticas que dan cuenta de la gravedad del hecho. Un oficial de policía confirmó a la cadena CBS News que "se encontraron casquillos de rifle de asalto en el lugar de los hechos", ratificando además que la vivienda afectada pertenece efectivamente a la intérprete de Barbados.
De acuerdo con el reporte policial, el ataque fue ejecutado por una mujer de aproximadamente 30 años, cuya identidad aún permanece bajo reserva. Los informes indican que la atacante se posicionó frente a la vivienda a bordo de un automóvil y abrió fuego en siete oportunidades antes de emprender una huida a alta velocidad.
Gracias al rápido accionar de las fuerzas de seguridad, el vehículo fue interceptado a unos 12 kilómetros de la mansión, donde se procedió al arresto de la mujer. Afortunadamente, no se registraron heridos tras la balacera. Al momento de los disparos, Rihanna se encontraba dentro de la propiedad, según datos proporcionados por una fuente policial al diario Los Angeles Times.
Este suceso ocurre en un momento de gran exposición para la cantante y su pareja, el rapero A$AP Rocky. El pasado mes de septiembre, la familia dio la bienvenida a su tercera hija, quien se sumó a sus hermanos mayores, Riot y RZA. El anuncio de este último embarazo había sido una de las grandes noticias de la gala del Met del año anterior.
Cabe recordar que la pareja también enfrentó procesos judiciales recientemente. En febrero de 2025, A$AP Rocky fue declarado inocente en una causa por el presunto disparo de un arma contra un antiguo allegado, un juicio que cobró relevancia mediática ya que Rihanna asistió al tribunal acompañada por sus dos hijos varones.
Robyn Fenty, mundialmente conocida como Rihanna, ha consolidado en las últimas dos décadas una de las carreras más exitosas de la industria del entretenimiento. Tras irrumpir en la escena musical a principios de los 2000 con hits como Pon de Replay y Umbrella, la artista de 37 años ha diversificado sus ingresos convirtiéndose en una influyente empresaria.
A través de marcas como Fenty Beauty y su línea de lencería, ha logrado amasar una fortuna que la revista Forbes estima por encima de los 1.000 millones de dólares. Mientras la investigación continúa para determinar los motivos del ataque, los representantes de la cantante han sido contactados por diversos medios internacionales, aunque aún no se han emitido comentarios oficiales sobre el estado de la estrella tras el incidente de este domingo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario