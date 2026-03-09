Balearon la casa de Rihanna: fueron 10 disparos, pero la agresora ya está detenida

rihanna asap rocky

Cabe recordar que la pareja también enfrentó procesos judiciales recientemente. En febrero de 2025, A$AP Rocky fue declarado inocente en una causa por el presunto disparo de un arma contra un antiguo allegado, un juicio que cobró relevancia mediática ya que Rihanna asistió al tribunal acompañada por sus dos hijos varones.

Robyn Fenty, mundialmente conocida como Rihanna, ha consolidado en las últimas dos décadas una de las carreras más exitosas de la industria del entretenimiento. Tras irrumpir en la escena musical a principios de los 2000 con hits como Pon de Replay y Umbrella, la artista de 37 años ha diversificado sus ingresos convirtiéndose en una influyente empresaria.

A través de marcas como Fenty Beauty y su línea de lencería, ha logrado amasar una fortuna que la revista Forbes estima por encima de los 1.000 millones de dólares. Mientras la investigación continúa para determinar los motivos del ataque, los representantes de la cantante han sido contactados por diversos medios internacionales, aunque aún no se han emitido comentarios oficiales sobre el estado de la estrella tras el incidente de este domingo.