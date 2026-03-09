Furor en Netflix: de qué trata "Alguien está mintiendo", la serie de misterio que es pura tendencia
Basada en un best seller juvenil, esta producción atrapa con la historia de cinco estudiantes y un crimen escolar. Conocé su trama y a los protagonistas.
La serie está basada en la exitosa novela One of Us Is Lying, considerada un best seller dentro del género Young Adult. Gracias a su trama llena de secretos y sospechas, la producción se posicionó rápidamente entre las más vistas cuando llegó al streaming.
Con 16 capítulos divididos en dos temporadas, la serie combina drama adolescente, investigación policial y conflictos personales entre sus protagonistas. Este equilibrio entre misterio y emociones fue clave para convertirla en una de las historias más comentadas dentro de la plataforma.
De qué trata "Alguien está mintiendo"
La trama comienza cuando cinco estudiantes de secundaria son castigados y deben permanecer juntos en detención después de clases. Cada uno pertenece a un grupo distinto dentro del colegio: la estudiante modelo, el atleta, el chico problemático, la popular y el creador de un blog de chismes escolares.
Sin embargo, lo que parecía un castigo común termina en tragedia cuando uno de ellos muere inesperadamente durante la detención. A partir de ese momento, los otros cuatro se convierten en los principales sospechosos.
La investigación comienza a revelar secretos ocultos entre los estudiantes, y pronto queda claro que todos tienen algo que esconder. Cada episodio va desentrañando nuevas pistas mientras los protagonistas intentan demostrar su inocencia y descubrir qué ocurrió realmente.
La serie combina el suspenso de un thriller policial con los conflictos emocionales propios de la adolescencia, creando una historia cargada de tensión que mantiene el misterio hasta el final.
Reparto de "Alguien está mintiendo"
El elenco de la serie reúne a jóvenes actores que interpretan a los estudiantes involucrados en el misterio:
Annalisa Cochrane como Addy Prentiss
Chibuikem Uche como Cooper Clay
Marianly Tejada como Bronwyn Rojas
Cooper van Grootel como Nate Macauley
Barrett Carnahan como Jake Riordan
Jessica McLeod como Janae Matthews
Mark McKenna como Simon Kelleher
Melissa Collazo como Maeve Rojas
Las interpretaciones y el desarrollo de los personajes ayudan a mantener la intriga a lo largo de toda la serie, mientras el misterio central se vuelve cada vez más complejo.
Tráiler de "Alguien está mintiendo"
