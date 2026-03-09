Furor en Netflix: de qué trata "Alguien está mintiendo", la serie de misterio que es pura tendencia

La serie combina el suspenso de un thriller policial con los conflictos emocionales propios de la adolescencia, creando una historia cargada de tensión que mantiene el misterio hasta el final.

Reparto de "Alguien está mintiendo"

El elenco de la serie reúne a jóvenes actores que interpretan a los estudiantes involucrados en el misterio:

Annalisa Cochrane como Addy Prentiss

Chibuikem Uche como Cooper Clay

Marianly Tejada como Bronwyn Rojas

Cooper van Grootel como Nate Macauley

Barrett Carnahan como Jake Riordan

Jessica McLeod como Janae Matthews

Mark McKenna como Simon Kelleher

Melissa Collazo como Maeve Rojas

Las interpretaciones y el desarrollo de los personajes ayudan a mantener la intriga a lo largo de toda la serie, mientras el misterio central se vuelve cada vez más complejo.

Tráiler de "Alguien está mintiendo"