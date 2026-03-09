Premios Oscar 2026: 5 cosas que cambian en la ceremonia de este año
Este domingo 15 de marzo se celebra una nueva edición de los Oscar, pero con algunos cambios para la ceremonia. Los detalles.
La cuenta regresiva para el 15 de marzo ya empezó. Los amantes del cine sabemos que esta edición de los premios de la Academia no es una más del montón. El año cinematográfico que dejamos atrás fue de una fertilidad asombrosa, con obras que no solo buscaron la taquilla, sino que se atrevieron a ser disruptivas. Pero lo que realmente separa a los Oscar 2026 de sus predecesores es el inicio de una reforma estructural que busca modernizar Hollywood desde sus cimientos.
Si vas a sintonizar la transmisión desde el Dolby Theatre, hay cinco cosas que tenés que saber para entender por qué esta noche va a marcar el estándar de la próxima década.
1. El fin del "voto por prestigio": la obligatoriedad del visionado
Se acabó el mito (y la realidad) de los académicos que votaban películas sin haberlas visto. Tras años de sospechas y confesiones anónimas —como ocurrió con la extensa The Brutalist el año pasado—, la Academia implementó el voto obligatorio tras visionado confirmado. Gracias a la plataforma interna Academy Screening Room, ahora se emite una certificación digital de que el votante completó la película. Si no hay registro de visionado, la boleta electrónica para esa categoría simplemente no se habilita. Una medida de transparencia necesaria para que el talento compita en igualdad de condiciones y no solo por la maquinaria publicitaria.
2. El fenómeno "Sinners": El terror se vuelve de culto
La película de Ryan Coogler hizo lo imposible: romper el techo histórico de las 14 nominaciones. Sinners no solo es un éxito de taquilla; es una proeza de ingeniería cinematográfica que logró el consenso de todos los gremios, desde el sonido hasta la dirección. Que una cinta que hibrida el terror con el cine de autor sea la más nominada de la historia redefine qué consideramos una "película de Oscar", alejándonos de los dramas tradicionales para abrazar visiones mucho más ambiciosas y oscuras.
3. Una ceremonia más ágil (y con menos música en vivo)
Si sos de los que sufren con las galas de cuatro horas, esta noticia es para vos. La Academia decidió limitar las interpretaciones musicales en vivo a solo dos de las cinco canciones nominadas. El objetivo es darle más aire a los discursos de agradecimiento y agilizar el ritmo televisivo. ¿Qué pasa con las otras tres canciones? Se integrarán a la gala mediante segmentos audiovisuales preproducidos de alta calidad, permitiendo que la música esté presente sin detener el flujo de los premios.
4. Hitos generacionales: Chalamet vs. Brando
La categoría de Mejor Actor está que arde. Timothée Chalamet, por su papel en Marty Supreme, alcanzó su tercera nominación antes de los 35 años, superando un récord de Marlon Brando que estaba vigente desde 1954. Si Chalamet se lleva la estatuilla a los 30, quedaría apenas por detrás de Adrien Brody como el ganador más joven de la historia. Por otro lado, la veteranía también brilla: Amy Madigan vuelve a estar nominada tras 40 años de su primera mención, un intervalo de tiempo que solo Judd Hirsch ha superado.
5. Justicia para los cineastas refugiados
Quizás el cambio más ético y profundo de este año. La categoría de Mejor Película Internacional actualizó sus reglas para permitir que directores en situación de asilo o refugio puedan representar a sus países de origen (o de acogida), incluso sin el respaldo oficial de los comités de sus naciones natales. Es un golpe directo a la censura de regímenes autoritarios, asegurando que las historias necesarias lleguen a la plataforma más grande del mundo sin importar las tensiones diplomáticas.
Esta edición 98 no es solo una entrega de premios; es el manifiesto de una industria que está aprendiendo a escuchar mejor, a votar con conciencia y a abrirle la puerta a voces que antes quedaban en el margen. El 15 de marzo, Hollywood se mira al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, parece que le gusta lo que ve.
