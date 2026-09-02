Balthazar, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier tiene una nueva vida con un emprendimiento en Madrid
El hijo mayor de la famosa pareja vive en Madrid, trabaja en el sector inmobiliario y acaba de lanzar su propia empresa en Madrid. Los detalles.
A sus 26 años, Balthazar Gravier, el primogénito del matrimonio conformado por la supermodelo Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier, continúa consolidando su perfil profesional en el continente europeo. Radicado en Madrid desde hace dos años y medio, el joven con título de ingeniero industrial decidió dar un salto decisivo en su carrera al lanzar su propia compañía dedicada al real estate, marcando un camino propio alejado del universo de la moda en el que brilló su madre.
Tras formarse académicamente en el área de la ingeniería, el joven logró fusionar sus conocimientos técnicos con su marcada afinidad por los negocios financieros. En la actualidad, combina sus obligaciones diarias en un fondo de inversión especializado en el mercado inmobiliario con la conducción de su proyecto personal. Desde el círculo íntimo familiar confirmaron que se encuentra dando sus primeros pasos a través de diversas iniciativas en la capital española.
Los detalles de Finca Valeria SL y la localización estratégica de la firma
El emprendimiento del joven profesional fue bautizado como "Finca Valeria SL" y puso en marcha sus operaciones el pasado 1 de enero de 2026. La sociedad comercial fue constituida con un capital social de inicio fijado en 3.000 euros, teniendo como finalidad principal la compra, venta y arrendamiento de activos inmobiliarios por cuenta propia.
Dentro de los registros de la entidad, el hijo de la conductora figura registrado con la doble función de socio único y administrador único. Para instalar la sede operativa de la firma, se seleccionó una dirección sobre el Paseo de la Castellana, uno de los ejes corporativos y financieros de mayor relevancia en el territorio madrileño, desde donde planea desplegar sus primeras operaciones.
La denominación elegida para el proyecto guarda una fuerte carga afectiva con sus raíces. El nombre "Finca Valeria" rinde tributo a la emblemática propiedad que el clan Gravier posee en la ciudad balnearia de Punta del Este, lugar donde la familia acostumbra reunirse habitualmente para compartir los recesos estivales y distintos festejos. De este modo, el ingeniero integró un símbolo familiar al bautismo de su primera firma comercial.
Pese a haber crecido bajo la exposición mediática debido a la notoriedad de sus padres, el joven optó por mantener una marcada reserva sobre su vida personal. En suelo español logró constituir un sólido grupo de pertenencia junto a otros jóvenes argentinos radicados en la ciudad, entre los que figuran Valentina Barbier, hija de Juliana Awada, y Gianluca Simeone, hijo del entrenador Diego Simeone.
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