Balthazar, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier tiene una nueva vida con un emprendimiento en Madrid

A sus 26 años, Balthazar Gravier, el primogénito del matrimonio conformado por la supermodelo Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier, continúa consolidando su perfil profesional en el continente europeo. Radicado en Madrid desde hace dos años y medio, el joven con título de ingeniero industrial decidió dar un salto decisivo en su carrera al lanzar su propia compañía dedicada al real estate, marcando un camino propio alejado del universo de la moda en el que brilló su madre.