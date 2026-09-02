Martita Fort habló de su deseo de ser madre: qué alternativa analiza

A propósito de su historia particular y de la ausencia de una figura materna biológica, la influencer ponderó la red de contención afectiva que la contuvo desde su infancia, subrayando: “Porque yo tuve papá, no tuve mamá, pero al mismo tiempo tuve una mamá adoptiva, quizás si se le quiere decir así, que es Marisa, que fue mi niñera. Lo tuve a Gustavo, lo tengo a César, mi abogado. Estoy llena de familiares adoptivos, como mis tíos”.

En esa misma línea, sintetizó su visión respecto de las diferentes formas de constituir un hogar asegurando: “Si uno está bien acompañado, el método es lo de menos”.

Finalmente, la joven rememoró los prejuicios que debió enfrentar durante su etapa escolar al formar parte de una de las primeras familias del país en apelar a este tipo de tratamientos.

Al repasar aquellos años junto a sus pares y educadores, manifestó: “Fue difícil nuestro caso porque fuimos los primeros. Entonces, cuando a nosotros nos hacían entrevistas o nos comunicábamos con nuestros compañeros, con los profesores mismos, todos nos miraban con pena, como diciendo: ‘Ay, se le murió la madre o la abandonó la madre y no le quieren decir’”.

Pese a las miradas ajenas, destacó el rol de su padre para brindarles absoluta seguridad sobre su historia, concluyendo con emotividad: “Nunca nos pesó porque siempre fuimos seguros de cómo, de con quiénes... No teníamos un solo papá, teníamos un papá, teníamos un padrino, teníamos una niñera. Estoy llena de gente adoptiva que nunca me hace sentir sola, nunca me hizo sentir sola”.