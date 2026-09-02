El rumor que vincula a Emilia Mernes con Rodrigo De Paul y habría profundizado su pelea con Tini Stoessel
La información apunta a un supuesto episodio ocurrido en una fiesta donde también estaba Duki y otras figuras del ambiente.
La relación entre Tini Stoessel y Emilia Mernes atraviesa desde hace meses un marcado distanciamiento y, en las últimas horas, apareció una nueva versión que suma a Rodrigo De Paul a la historia. El periodista Gustavo Méndez contó en La Mañana con Moria (El Trece) un supuesto episodio ocurrido durante una fiesta que, según trascendió, habría generado un nuevo conflicto entre las artistas.
De acuerdo con el relato del periodista, en el encuentro también estaban De Paul, Tini, Duki y otras personas. "Hay un fuerte rumor en torno a una fiesta donde estaban Emilia, De Paul, Tini, Duki y un montón de gente más", comenzó contando Méndez.
El supuesto episodio en la fiesta
Según la versión que circuló en el programa, el futbolista se habría dirigido al baño y Emilia habría ido detrás de él. Al salir, ambos se habrían encontrado de manera casual y, siempre de acuerdo con este relato, la cantante habría intentado besarlo.
"Rodrigo De Paul se habría ido al baño, detrás de él habría ido Emilia Mernes y, cuando él sale, se habrían chocado de manera casual y, aparentemente, ella le habría tirado la boca a él", explicó Méndez.
El periodista aseguró además que Mernes habría intentado quitarle dramatismo al momento con una frase en tono de broma: "¿Qué? ¿Te asustaste?", le habría dicho.
La situación, según la misma versión, no habría avanzado porque De Paul habría esquivado el acercamiento. Posteriormente, el futbolista se habría acercado a algunas amigas de Tini que se encontraban en el lugar y les habría pedido que no comentaran lo sucedido.
"Yo no hice nada. Lo vieron. No le digan nada a Tini", les habría dicho, siempre según el relato difundido en televisión.
Sin embargo, la información habría llegado igualmente a la cantante. Según explicó Méndez, Tini estaba hablando con sus amigas sobre el conflicto que ya mantenía con Emilia a raíz de una situación relacionada con bailarinas y, en ese contexto, ellas habrían decidido contarle lo que supuestamente habían presenciado aquella noche.
El episodio se suma así a las distintas versiones que durante los últimos meses intentaron explicar por qué se quebró la relación entre las dos artistas, aunque ninguna de las protagonistas confirmó públicamente esta nueva versión.
Hasta el momento, el primer conflicto que había tomado estado público estaba relacionado con las bailarinas que Tini le habría prestado a Emilia para su MP3 Tour y que, según trascendió, no habrían sido devueltas. A partir de entonces, el distanciamiento se hizo más evidente y Tini dejó de seguir a Emilia en redes sociales.
Tiempo después, durante un show en Tucumán, Tini se refirió públicamente a la situación y calificó el conflicto como "algo muy delicado", sin brindar mayores precisiones sobre las razones detrás de la ruptura del vínculo.
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