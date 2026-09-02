El rumor que vincula a Emilia Mernes con Rodrigo De Paul y habría profundizado su pelea con Tini Stoessel

La situación, según la misma versión, no habría avanzado porque De Paul habría esquivado el acercamiento. Posteriormente, el futbolista se habría acercado a algunas amigas de Tini que se encontraban en el lugar y les habría pedido que no comentaran lo sucedido.

"Yo no hice nada. Lo vieron. No le digan nada a Tini", les habría dicho, siempre según el relato difundido en televisión.

Sin embargo, la información habría llegado igualmente a la cantante. Según explicó Méndez, Tini estaba hablando con sus amigas sobre el conflicto que ya mantenía con Emilia a raíz de una situación relacionada con bailarinas y, en ese contexto, ellas habrían decidido contarle lo que supuestamente habían presenciado aquella noche.

El episodio se suma así a las distintas versiones que durante los últimos meses intentaron explicar por qué se quebró la relación entre las dos artistas, aunque ninguna de las protagonistas confirmó públicamente esta nueva versión.

Hasta el momento, el primer conflicto que había tomado estado público estaba relacionado con las bailarinas que Tini le habría prestado a Emilia para su MP3 Tour y que, según trascendió, no habrían sido devueltas. A partir de entonces, el distanciamiento se hizo más evidente y Tini dejó de seguir a Emilia en redes sociales.

Tiempo después, durante un show en Tucumán, Tini se refirió públicamente a la situación y calificó el conflicto como "algo muy delicado", sin brindar mayores precisiones sobre las razones detrás de la ruptura del vínculo.